Cơ quan pháp y có công văn trả lời và xác định các thương tích phần mềm trên cơ thể bé T. là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý gây ra.

Tho thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau gần một tuần nghị án kéo dài, chiều 16/5, TAND quận Bình Tân tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Ngọc 2 năm 6 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Do giới hạn của việc xét xử, mặc dù đã tuyên án nhưng HĐXX tiếp tục kiến nghị VKSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xem xét hành vi của bị cáo về một tội danh khác.

Theo cáo trạng, tháng 12/2020, Ngọc trông bé P.T.T (3 tuổi, con anh P.T.Q) tại nhà của Ngọc ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân với mức tiền công 5 triệu đồng/tháng và bé T sẽ ở lại ăn, ngủ tại nhà Ngọc.

Chiều 12/1/2021, bé T. tiểu tiện trong quần nên Ngọc mang bé đi tắm. Trong lúc tắm, Ngọc mắng bé. Khi bé lùi về phía sau, Ngọc cầm tay của bé kéo mạnh về phía trước để tắm tiếp. Do sàn nhà có xà phòng, bé T trượt ngã, đập đầu vào thành bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Tối cùng ngày, bé T. nôn ói nên Ngọc đưa bé đến phòng khám tư nhân ở quận 6 kiểm tra. Đến ngày 14/1/2021, bé T. tử vong.

Bị cáo Ngọc tại phiên xét xử - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin từ báo Người Lao động, kết quả giám định thể hiện nguyên nhân chết của nạn nhân do chấn thương sọ não vì bị té hoặc va đập. Bên cạnh đó, kết quả này cũng thể hiện cơ thể bé còn nhiều vết thương có thời gian hình thành trước khi tử vong.

Liên quan vấn đề này, HĐXX cho biết tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp để làm rõ nguyên nhân tử vong và những vết thương khác trên cơ thể cháu bé.

Dù vậy, đến nay VKSND quận Bình Tân vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo.

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