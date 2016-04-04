Khuyến mãi tháng 4/2016 - Ly giữ nhiệt + Đồ uống size tall giá chỉ 150.000đ tại Starbucks

Hướng tới một tháng 4 xanh và thân thiện với môi trường, Starbucks Vietnam dành ưu đãi đặc biệt, chỉ 150,000VND cho 1 trong 3 mẫu ly giữ nhiệt dưới đây và kèm tặng thêm 1 đồ uống bất kỳ (size Tall). Rất hấp dẫn đúng không?

Vậy là từ đây bạn có thể vừa tiết kiệm 10,000VND khi mang theo ly mua đồ uống tại Starbucks vừa góp phần giảm mức rác thải ra môi trường rồi nhé. Thời gian khuyến mãi Khuyến mãi áp dụng từ 1/4 đến khi hết mẫu ly khuyến mãi, vì thế nhanh chân đến tận hưởng khuyến mãi nhé các bạn Địa điểm khuyến mãi Starbucks TP. HCM Starbucks Phạm Hồng Thái: Góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP. HCM

Starbucks Rex Hotel: 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Starbucks Phan Xích Long: 214 – 216 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Starbucks Nguyễn Du: President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM

Starbucks Đề Thám: 191-193 Đề Thám, Quận 1, TP. HCM

Starbucks Đông Du: 38 Đông Du, Quận 1, TP. HCM

Starbucks Trần Văn Trà: 216 Trần Văn Trà, Quận 7, TP. HCM

Starbucks Pandora City: Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Starbucks VivoCity: TTTM SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

Starbucks Thảo Điền 21 Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Starbucks Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM

Starbucks Pearl Plaza 73 Đường D1, Phường 25 Bình Thuận, TPHCM

Starbucks Lakai: tòa nhà Lakai, 98 Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP HCM Starbucks Hà Nội Starbucks Bà Triệu: 314 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Starbucks Hàng Bài: 32 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Starbucks Lý Thái Tổ: 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Starbucks IPH Xuân Thủy: 239 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khuyen-mai-thang-4-2016-ly-giu-nhiet-do-uong-size-tall-gia-chi-150-000d-tai-starbucks-75474.html Theo phanquyen | Phụ Nữ News Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khuyen-mai-thang-4-2016-ly-giu-nhiet-do-uong-size-tall-gia-chi-150-000d-tai-starbucks-75474.html