Khuyến mãi tháng 4/2016 - Ly giữ nhiệt + Đồ uống size tall giá chỉ 150.000đ tại Starbucks

Đời sống 04/04/2016 09:58

Hướng tới một tháng 4 xanh và thân thiện với môi trường, Starbucks Vietnam dành ưu đãi đặc biệt, chỉ 150,000VND cho 1 trong 3 mẫu ly giữ nhiệt dưới đây và kèm tặng thêm 1 đồ uống bất kỳ (size Tall). Rất hấp dẫn đúng không?

Khuyến mãi tháng 4/2016 - Ly giữ nhiệt + Đồ uống size tall giá chỉ 150.000đ tại Starbucks - Ảnh 1

Vậy là từ đây bạn có thể vừa tiết kiệm 10,000VND khi mang theo ly mua đồ uống tại Starbucks vừa góp phần giảm mức rác thải ra môi trường rồi nhé.

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng từ 1/4 đến khi hết mẫu ly khuyến mãi, vì thế nhanh chân đến tận hưởng khuyến mãi nhé các bạn

Địa điểm khuyến mãi

Starbucks TP. HCM

  • Starbucks Phạm Hồng Thái: Góc Phạm Hồng Thái & Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP. HCM
  • Starbucks Rex Hotel: 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
  • Starbucks Phan Xích Long: 214 – 216 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
  • Starbucks Nguyễn Du: President Place, 93 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM
  • Starbucks Đề Thám: 191-193 Đề Thám, Quận 1, TP. HCM
  • Starbucks Đông Du: 38 Đông Du, Quận 1, TP. HCM
  • Starbucks Trần Văn Trà: 216 Trần Văn Trà, Quận 7, TP. HCM
  • Starbucks Pandora City: Pandora City, 1/1 Trường Chinh, Quận Tân Phú, TP. HCM
  • Starbucks VivoCity: TTTM SC Vivocity, 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
  • Starbucks Thảo Điền 21 Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
  • Starbucks Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
  • Starbucks Pearl Plaza 73 Đường D1, Phường 25 Bình Thuận, TPHCM
  • Starbucks Lakai: tòa nhà Lakai, 98 Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP HCM

Starbucks Hà Nội

  • Starbucks Bà Triệu: 314 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Starbucks Hàng Bài: 32 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Starbucks Lý Thái Tổ: 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Starbucks IPH Xuân Thủy: 239 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

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