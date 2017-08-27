Không yêu nhưng vẫn đòi quà, cô gái 'đào mỏ' bị ném từ tầng 19 xuống đất tử vong

Đời sống 27/08/2017 09:57

Thất vọng vì mất quá nhiều quà cáp đắt tiền nhưng vẫn bị từ chối tình cảm, chàng trai nhẫn tâm ném cô gái trẻ từ tầng 19 xuống đất tử vong.

Theo trang Shanghaiist, vào thứ tư 23/8 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã đưa ra xét xử vụ án giết người từng gây xôn xao dư luận vào đầu năm nay. Nạn nhân là một cô gái 27 tuổi, bị ném từ tầng 19 của tòa nhà nơi cô đang sinh sống. Nghi phạm là người đàn ông yêu đơn phương cô suốt 8 năm trời.

Trước tòa, bị cáo khai rằng anh là bạn học cấp 3 của nạn nhân, đem lòng yêu đơn phương cô từ đó đến nay nhưng không được đáp lại. Sau khi rời Trung Quốc sang Mỹ học đại học, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cô gái vẫn thường kể cho anh nghe cuộc sống của mình diễn ra thế nào nên hai người vẫn khá thân thiết. Trong suốt nhiều năm, dù đã tặng cho người mình yêu rất nhiều món quà xa xỉ như túi xách hàng hiệu và trang sức đắt tiền nhưng cô gái vẫn không xiêu lòng. Khi anh tỏ tình, cô nói rằng cần nhiều thời gian hơn nữa mới có thể quyết định.

Không yêu nhưng vẫn đòi quà, cô gái 'đào mỏ' bị ném từ tầng 19 xuống đất tử vong - Ảnh 1
Người thân đau đớn trước cái chết bi thảm của cô gái - Ảnh: Shanghaiist

Mong muốn rút ngắn khoảng cách nên tháng 2 vừa qua, chàng trai si tình quyết định từ bỏ cuộc sống ở Mỹ để bay về Hàng Châu sống gần "người trong mộng". Những tưởng mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, nhưng một ngày nọ anh vô tình biết cô gái mình yêu đặt một tấm ảnh của người đàn ông khác cạnh giường ngủ. Quá suy sụp, anh bắt đầu nung nấu ý định tự tử, thậm chí giết chết cô gái.

Đến ngày 20/3, chàng trai phát điên khi nghe lén cô gái trẻ nói chuyện với bạn qua điện thoại rằng cô ghét anh thế nào và ghê tởm anh ta ra sao. Sáng hôm sau, anh xông vào phòng ngủ của cô gái và ném nạn nhân từ tầng 19 xuống đất tử vong.

Không yêu nhưng vẫn đòi quà, cô gái 'đào mỏ' bị ném từ tầng 19 xuống đất tử vong - Ảnh 2
Tòa nhà chung cư nơi nạn nhân bị ném xuống đất - Ảnh: Shanghaiist

Hiện tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Sự việc đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô gái trẻ đã sai khi không dứt khoát từ chối, vẫn nhận quà cáp đắt tiền và dây dưa tình cảm trong suốt nhiều năm, tạo hy vọng cho đối phương nên mới dẫn đến hậu quả bi thảm này. Nhiều người tiếc cho chàng trai đã hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì một cô gái không đáng. Tuy nhiên, vẫn có một số nhận định cho rằng chàng trai đã sai hoàn toàn, chỉ vì người ta không yêu mình lại nhẫn tâm giết người như vậy, pháp luật cần trừng trị thích đáng.

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