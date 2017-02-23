Không muốn tài vận hao hụt, sức khỏe suy yếu thì đừng dại để giày cũ ở nơi này

Tuy nhiên, theo thuyết phong thủy thì đây là một việc làm sai lầm, có thể gây ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Vì giày là thứ đi theo con người qua rất nhiều nơi khác nhau như đường phố, công viên, siêu thị, cầu,…. Do đó ngũ hành của giày sẽ bị xáo trộn với nhau, khiến phong thủy bị rối loạn làm cho tài vận và may mắn của gia chủ cũng bị thay đổi theo.

Ngày nay, ngoài t? vi ệc để giày trong kệ thì nhiều người còn tiết kiệm thời gian bằng cách đặt giày ngay trong phòng ngủ vì thuận tiện cho việc tìm kiếm và kết hợp với quần áo.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nên hạn chế đặt giày trong phòng ngủ. Nếu gia đình có điều kiện, nên xây một gian phòng nhỏ để chứa quần áo và giày dép, để thuận tiện cho việc phối quần áo khi ra ngoài. Hoặc đặt một tủ giày kính riêng ở một góc trong phòng ngủ để hạn chế sự ảnh hưởng của nó đến chủ nhân căn phòng.

Ngoài ra, việc di chuyển đến nhiều nơi ở bên ngoài sẽ khiến giày bị nhiều loại vi khuẩn bám vào, nếu chưa được xử lý cẩn thận mà đem vào phòng ngủ sẽ khiến người ngủ trong phòng dễ bị mắc nhiều loại bệnh khác nhau. Những đôi giày lâu ngày không sử dụng rất dễ bị ẩm mốc, khiến không khí phòng ngủ bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân.

Tuy nhiên, đối với những đôi dép lê để đi lại trong nhà và giày mới thì vẫn có thể đặt trong phòng ngủ bình thường mà không cần phải kiêng kỵ điều gì.

Ngoài việc hạn chế đặt giày trong phòng ngủ, để bảo vệ sức khỏe cũng cần lưu ý những điều sau:

Hạn chế mang lại giày cũ của người khác

Theo quan niệm của người xưa, những đồ vật sử dụng quá lâu sẽ không mang đến cho chủ nhân những điều mới, đôi khi còn ảnh hưởng không tốt đến vận may của người mang. Do đó, khi mang một đôi giày đủ lâu ( 2 đến 4 năm), thì nên mua đôi khác để thay mới. Bên cạnh đó, nên thường xuyên vệ sinh những đôi giày sạch sẽ để chúng không bị ẩm mốc, gây các bệnh về da cho người mang. Ngoài ra, cũng cần hạn chế mang lại giày cũ của những người lạ, vì theo phong thủy mỗi người sẽ mang một nguồn năng lượng khác nhau và đồ vật của mỗi người cũng vậy.Do đó, đừng nên dùng đồ cũ của người khác nếu không thật sự cần thiết để tài vận không bị ảnh hưởng,

Sắp xếp giày dép gọn gàng

Việc sắp xếp giày dép gọn gàng không chỉ tăng tính thẩm mỹ của ngôi nhà, mà còn giúp gia chủ gặp nhiều vận may trong tình duyên. Nếu để giày dép lộn xộn, ngổn ngang cũng tượng trưng cho việc tình yêu của chủ nhân bị xáo trộn, thường gặp nhiều rắc rối.

Mặc dù tình duyên của mỗi người không phải do việc sắp xếp giày dép tạo thành, nhưng nó cũng có những ảnh hưởng nhất định, nên cần phải lưu ý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.