Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 7/7, Công an huyện Phú Bình đang phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nga My, huyện Phú Bình.

Theo lãnh đạo UBND xã Nga My, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về trường hợp chị N.T.Q.N. (22 tuổi) bị đâm. Nghi can được xác định là Hà Văn Tý (bạn trai của mẹ N.).