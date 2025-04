Hiện nay, đối tượng Khánh vẫn lẩn trốn, các mũi truy quét của lực lượng công an đang truy tìm để bắt giữ trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và phát hiện lượng lớn ma túy, nâng tổng số lượng bị thu giữ lên 25 bánh heroin.

Bùi Đình Khánh đang bị truy nã - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan công an cho biết, cùng ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú ở tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Quyết định truy nã nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, theo số điện thoại 0692.808.195, hoặc Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 02103857829 và Thượng tá Phạm Thế Anh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0912.189.582