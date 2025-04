Nhà ông Khương nằm ở giữa thôn, từ sáng nay chia làm 2 nửa. Vợ ông cùng vài người họ hàng khóc ngất, ngồi lặng ở gian trong. Phía ngoài sân, trong nền nhạc "Vệ quốc quân", tiếng loa gọi danh sách người vào viếng hòa với tiếng khóc thi thoảng cất lên, dường như là một thế giới rất xa, rất khác so với không gian lạnh lẽo của nơi này - dù chỉ cách nhau đúng một lớp rèm cửa.

Suốt lễ viếng, ông Nguyễn Đăng Khương (cha của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) không tiếp chuyện với nhiều người. Trong những ước vọng của ông về cậu con trai cả, không có dòng suy nghĩ nào về ngày ông phải chủ trì tang lễ tiễn đưa anh khi tuổi mới trạc 30.

Gia đình, thôn xóm tiếc thương trước sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - Ảnh: Báo Dân trí

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh - bị trúng đạn, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh vào tối 17/4.

Ông Khương kể con trai mình ra trường và đi làm từ tháng 10-2018, đến nay đã gần 6 năm gắn bó với ngành công an. Cách đây vài tháng, thực hiện sự sắp xếp và chỉ đạo về tinh giản công an cấp huyện, anh được điều chuyển tới Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc.

Lần cuối cả nhà được nhìn thấy thiếu tá Khải là cách đây gần nửa tháng, khi anh về phép vào cuối tuần. Sau đó, như mọi khi, anh tạm biệt người thân để lên đơn vị trực.

"Tôi động viên con nếu bận thì cứ đi đi, công việc Nhà nước mà", ông Khương kể lại lời dặn dò trước khi con trai rời gia đình lên đơn vị. Đặc thù công việc khiến những lần anh được về nhà rất hiếm hoi. Cảnh nhà thường trực chỉ có vợ chồng ông và cô con gái.

Hơn 22h đêm 17/4, cuộc điện thoại từ Quảng Ninh khiến ông Khương như rụng rời. Ông bỏ hết mọi công việc, tức tốc cùng vợ và mấy người họ hàng lên đường. Trong thâm tâm, người cha đã nguyện cầu nơi đến sẽ là phòng cấp cứu để gia đình có thêm chút hy vọng. Nhưng tin tức về việc thiếu tá Khải hy sinh khiến mọi thứ như sụp đổ với vợ chồng ông.

"Vậy là con tôi mất rồi, tôi biết làm sao đây", người đàn ông cố kìm dòng nước mắt.

Ông Nguyễn Đăng Khương (cha của thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) khóc nấc khi nói về con trai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h20 ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ hai đối tượng thu giữ 16 bánh heroin.

2 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Trong quá trình cảnh sát truy bắt các đối tượng còn lại, nhóm tội phạm sử dụng súng quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trúng đạn, hy sinh. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn tại hiện trường.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương lân cận cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 4h30 ngày 18/4, lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).