Khám phá khoá học Empower Camp của Táo Vàng

Đời sống 24/05/2022 16:30

Là nơi các em được truyền cảm hứng và tôi luyện phẩm chất, kỹ năng sống cần thiết qua những hoạt động thú vị, Khóa học Empower Camp là trải nghiệm không thể bỏ qua trong mùa hè này.

Quyết tâm mang đến môi trường phát triển toàn diện, an toàn và hấp dẫn dành cho các bạn học sinh, Táo Vàng giới thiệu Chương trình đào tạo offline Empower Camp - Trưởng thành trong hạnh phúc. Với khâu tổ chức bài bản và chuyên nghiệp, Empower Camp được kỳ vọng là khóa học đỉnh cao được mong chờ nhất nửa đầu năm 2022.

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Chương trình đào tạo Empower Camp đã mở đơn đăng ký trên toàn quốc

Với kịch bản, giáo án được thiết kế đặc biệt dựa trên sự đào tạo của Táo Vàng đồng hành cùng Kỷ lục gia Thế giới Trần Quốc Phúc, Chuyên gia giáo dục Nguyễn Đình Quân và Nguyễn Đức Toàn, Empower Camp mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Thông qua những trò chơi tương tác, các vòng thử thách thú vị nhưng không kém phần kịch tính, trẻ được kích hoạt tiềm năng trí tuệ, thỏa sức sáng tạo, trau dồi tư duy về giàu có và thành công. Bên cạnh đó, việc hoàn thành thử thách và sinh hoạt theo đội nhóm còn giúp trẻ xây dựng kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, biết cách xây dựng kế hoạch và chinh phục mục tiêu. Đặc biệt, Empower Camp còn là cơ hội để trẻ định hình nhân cách sống nhân ái và yêu thương với những câu chuyện, bài học và tương tác cùng người khác của mình.

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Empower Camp kích hoạt khả năng tiềm ẩn từ sâu bên trong con trẻ

“Sau khi tham gia 2 khóa học Empower Camp của Táo Vàng, con cảm thấy mọi người ở đây rất thân thiện. Con đã được học Hạt giống Lễ độ, Hạt giống Biết ơn, Hạt giống Hiếu thảo. Qua Khóa học, con đã tự tin lên và quen được rất nhiều bạn ở đây. Con xin cảm ơn các thầy vì đã làm cho gia đình con thêm hạnh phúc”, bé Hoàng Minh (11 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

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Empower Camp sẵn sàng chào đón các em nhỏ trên toàn quốc

Với những bài học ý nghĩa cùng hình thức truyền tải hấp dẫn, cùng chúc cho Chương trình đào tạo offline Empower Camp - Trưởng thành trong hạnh phúc từ Táo Vàng sẽ diễn ra thành công rực rỡ và tiến xa hơn, bứt phá hơn trong những lần tới.  

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

Đối tượng tham gia: Các bé trong độ tuổi từ 8-16 tuổi

Tìm hiểu thêm về Táo Vàng tại: https://taovang.edu.vn/

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Từ khóa:   offline Empower Camp Táo Vàng Trưởng thành trong hạnh phúc

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