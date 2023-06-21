Hy hữu: Người đàn ông bị con cá rô nhảy vào trong họng, phải nhập viện cấp cứu

Theo đó, bệnh nhân nam, 53 tuổi, được người nhà đưa nhập viện vào chiều ngày 16/6 do nuốt phải một con cá rô khi đi mò bắt cá.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, sáng 21/6, Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng cho biết, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa điều trị khỏi và cho xuất viện một trường hợp bệnh nhân có dị vật là một con cá rô chui sâu vào phần hạ họng.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Quý, Trưởng Khoa Tai-Mũi-Họng thuộc Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng, người trực tiếp điều trị ca bệnh trên cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có một con cá rô chui vào họng gây chảy máu nhiều, nhợn ói.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc mò bắt cá, bệnh nhân vô tình há miệng thì bất ngờ một con cá rô nhảy vào miệng rồi chui tọt xuống họng. Người nhà đã tìm cách lấy ra nhưng không được nên đã dùng cây định đẩy con cá chui vào trong cho xuống bụng. Do con cá có mang và vây cứng móc vào phần họng nên không thể chui xuống mà còn khiến cho phần họng của bệnh nhân bị tổn thương nặng hơn, chảy máu nhiều.

Tiếp nhận bệnh nhân, bác Quý đã nhanh chóng xem xét tình hình dị vật, mức độ tổn thương và vị trí để có cách xử trí đúng.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý và kíp trực đã gắp được con cá rô ra khỏi họng và nội soi theo dõi vết thương cho bệnh nhân. "Do con cá đã làm tổn thương nhiều ở phần họng và lưỡi gây chảy nhiều máu, bệnh nhân đau đớn không nuốt được nên chúng tôi đã truyền dịch, chích thuốc giảm đau, cầm máu, để bệnh nhân phục hồi dần, sau đó mới có thể ăn nuốt thức ăn mềm", bác sĩ Quý nói.

Theo Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng, sau hơn 3 ngày điều trị, bệnh nhân nam trên đã hồi phục và được xuất viện vào ngày 20/6. Sau xuất viện, bệnh nhân được cấp thuốc và dặn dò ăn thức ăn mềm, tránh thực phẩm nóng để vết thương mau chóng hồi phục.

Liên quan đến chuyện mắc dị vật trong họng, một bệnh nhân ở Hải Phòng cũng rơi vào 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo VTV News, bệnh nhân H.T.L. (68 tuổi, trú tại Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng) xuất hiện đau tức vùng cổ, nuốt đau, nuốt nghẹn, kèm theo ho khạc đờm đục khàn tiếng hơn 1 tháng nay.

Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi đã chụp X-quang, nội soi tai mũi họng, tuy nhiên, chỉ được chẩn đoán viêm họng mạn tính, điều trị không đỡ. Sau đó, bệnh nhân đã đến khám và nhập viện tại Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân - Ảnh: VTV News

ThS.BS Tống Đức Hiếu, Khoa Nội hô hấp cho biết: Bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, nang tuyến giáp, tuyến giáp to độ 3. Các kết quả xét nghiệm, chụp CT ngực, nội soi tai mũi họng của bệnh nhân cho thấy tổn thương theo dõi u dây thanh, không có tổn thương tại phổi.

Bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản bằng ống mềm phát hiện có dị vật tại đoạn 1/3 trên khí quản, cách dây thanh khoảng 3cm.

Mảnh xương cá được gắp ra ngoài - Ảnh: VTV News

Dị vật được nghi ngờ là mảnh xương cá kích thước tầm 4 cm, kèm theo thời gian dị vật nằm trong khí quản lâu ngày nên các tổ chức hạt mọc xung quanh dị vật gây khó khăn cho quá trình bác sĩ tiến hành gắp dị vật ra khỏi đường thở.

Đặc biệt mảnh dị vật có cạnh sắc nhọn trong quá trình gắp nếu không khéo léo có thể gây rách chảy máu các tổ chức xung quanh, gây tràn khí trung thất. Sau khoảng thời gian 15 phút, các y, bác sĩ đã gắp thành công dị vật là mảnh xương cá ra khỏi đường thở của người bệnh mà không xảy ra tai biến gì. Người bệnh sau đó đã hết cảm giác nuốt nghẹn, đau tức vùng cổ.