Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 2h sáng 11/1 tại đường Trường Chinh thuộc khu vực tổ 9, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra khiến 4 xe ô tô hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Báo Giao Thông

Bước đầu, cơ quan công an xác định ô tô tải BKS 89H - 018.02 do Nguyễn Văn Minh (SN 1995, ở tổ 14, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ) điều khiển, đi từ hướng ngã ba giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp với đường Trường Chinh về phía sân vận động tỉnh.