Sáng ngày 2/6, cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy rất lớn, xảy ra tại công ty TNHH MTV Concord Textile Corporation Việt Nam (Đồng Nai).
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Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 5h30 ngày 2/6, hỏa hoạn bùng lên tại Công ty TNHH MTV Concord Textile Corporation Việt Nam, chuyên ngành kéo sợi, dệt may tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch.
Lúc này, một số công nhân và bảo vệ trực phát hiện khói bốc lên tại một góc nhà xưởng thuộc Công ty liền hô hoán dập lửa.
Ngay khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy cơ sở của công ty cùng các doanh nghiệp sát bên huy động nhiều phương tiện sẵn có dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Do đám cháy xuất phát từ sự cố lò hơi, có dầu bên trong nên ngọn lửa bùng phát nhanh, khói cuồn cuộn, bốc cao hàng chục mét, bốc mùi hôi, khét nồng nặc.
Theo nguồn tin từ báo Dân trí, nhận thấy tình hình, cảnh sát chữa cháy điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Sau 2h, đám cháy cơ bản được khống chế.
Bước đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song gần 1.000 m2 nhà xưởng cùng nhiều trang thiết bị, thành phẩm sản xuất bị lửa thiêu rụi.
Công ty TNHH MTV Concord Textile Corporation Việt Nam có 100% vốn đầu tư của Malaysia, chuyên sản xuất sợi polyamide (nylon 6) và polyester cho ngành dệt may. Hiện công ty có 2 nhà xưởng sản xuất sợi polyester và 1 nhà xưởng sản xuất sợi polyamide.