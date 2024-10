Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 10/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã di lý Nguyễn Văn Tiến (18 tuổi, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về địa phương an toàn. Theo Công an tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm sát hại mẹ ruột là bà L.T.V. (60 tuổi, cùng trú xã Ia Le) rồi chôn xác trong vườn điều.

Hiện trường vụ án mạng trong vườn điều. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khi người dân phát hiện, thi thể bà V. đang trong quá trình phân hủy mạnh, một số bộ phận của cơ thể bị lộ trên mặt đất. Công an tỉnh xác định, bà V. sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến cách nơi phát hiện thi thể khoảng 200m. Thời điểm bà V. mất tích trùng với lúc người con trai rời khỏi địa phương.