Nạn nhân tử vong trong vụ việc thương tâm này là cha ruột của C., ông Hồ Hữu C. (80 tuổi) và anh Hồ Quốc N. (42 tuổi, anh trai C.). Còn mẹ C. là bà Trương Thị D. bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 30/10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ, lấy lời khai của Hồ Thanh C. (34 tuổi, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) để làm rõ hành vi giết người.

Con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà ông Hồ Hữu C. (ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An) chưa bao giờ lại u ám, tang thương như hôm nay. Từng dòng người đến viếng thăm, ai nấy cũng xót thương. Phía trước ngõ, bà con lối xóm đã đặt thùng từ thiện để quyên góp tiền lo tang sự cho những phận người xấu số.

Hàng xóm nhà ông C. lập thùng từ thiện kêu gọi sự giúp đỡ để lo đám tang cho người xấu số. Ảnh: Báo Dân Trí.

Từ ngày bị tâm thần, C. rất hiền lành, thỉnh thoảng có lên cơn nhưng chưa làm hại người thân hay làng xóm. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao sáng nay lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Theo lời kể lại của một người dân gần nhà ông C cho biết khi xảy ra vụ việc trời mưa rất to người này nằm xem tivi ở trong nhà nên không biết gì cả. Khi ngớt mưa, nghe bên ngoài ồn ào, nên ra xem thì thấy nhiều người dân, có cả lực lượng công an. Người hàng xóm còn kể thêm, ông C. bị nhiều vết thương, nằm bất động dưới nền nhà.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Gái, người dân sống trong khu vực, không khỏi bàng hoàng khi cho biết chưa bao giờ chứng kiến vụ việc thương tâm như vậy. Trước đó hung thủ (con trai bà D.) từ TPHCM mới về còn chở bà D. đi chợ mua đồ ăn thì giờ xảy ra cơ sự này.

Cũng theo lời bà Gái, Hồ Thanh C. là con út trong gia đình 5 anh chị em, 3 gái 2 trai. Đau lòng hơn, anh của C. mới ở TPHCM về nhà để đi họ (lễ ăn hỏi) cho cháu gái ruột chuẩn bị cưới chồng nhưng nay đã ra đi mãi mãi.

Cũng theo thông tin từ báo Dân Trí, lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn cho biết, Hồ Thanh C. là người bị tâm thần phân liệt. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường, tạm giữ C. để điều tra.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cũng thông tin, C. bị tâm thần từ năm 2022, có sổ điều trị của bệnh viện tâm thần. C. được gia đình đưa đi bệnh viện khám, lấy thuốc điều trị định kỳ.

Hàng xóm và những dân tụ tập tại hiện trường vụ án. Ảnh: VietNamNet.

Đại diện Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cho rằng việc quản lý bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú trong cộng đồng là một vấn đề cam go. Bệnh nhân tâm thần có biểu hiện cần được kịp thời đưa đi cơ sở tập trung để điều trị, tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (thị xã Hoài Nhơn) đang nuôi dưỡng đối tượng vượt số lượng theo quy định, không còn khả năng tiếp nhận.

Trong khi đó, số đối tượng tâm thần ngày càng nhiều, dẫn đến có nhiều hành vi gây nguy hiểm cho gia đình và xã hội nhưng chưa được đầu tư mở rộng trung tâm.

Như trước đó VietNamnet đưa tin, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tại thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Hồ Thanh C. bất ngờ dùng rựa rượt chém anh ruột Hồ Quốc N. (42 tuổi) khi đang ngồi trong nhà. Sau đó, Cường tiếp tục đuổi chém ra ngoài sân cho đến khi anh Nhật gục xuống.

Đối tượng Hồ Thanh C. tiếp tục dùng rựa đuổi chém cha là Hồ Hữu C. (83 tuổi). Khi đang đuổi đánh mẹ ruột Trương Thị D. (73 tuổi), người này bị hàng xóm và lực lượng chức năng phát hiện, khống chế.

Hậu quả, cha và anh trai tử vong. Người mẹ được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.