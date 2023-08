Sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân nguy kịch đang cần gấp nhóm máu B, 2 cán bộ công an xã Lương Sơn và Minh Tân thuộc huyện này đã kịp thời có mặt tại bệnh viện để hiến máu, cứu sống bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 13/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn huyện Bảo Yên vừa ghi nhận sự việc về hình ảnh đẹp của 2 cán bộ công an xã Lương Sơn và Công an xã Minh Tân (huyện Bảo Yên), đã kịp thời hiến máu cứu giúp một nữ bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Cụ thể, sáng 12/7, bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Nhung (31 tuổi, ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên do bị thiếu máu vì vỡ khối u nang buồng trứng. Bệnh nhân cần truyền máu gấp (nhóm máu B).

Trung úy Phạm Ngọc Thành, cán bộ công an xã Minh Tân (Lào Cai) hiến máu cứu chữa bệnh nhân trong cơn nguy kịch - Ảnh: Báo dân trí

Đại úy Đinh Công Chiến hiến máu tại bệnh viện - Ảnh: Báo Nhân dân

Theo thông tin từ báo Nhân dân, trong khi nguồn máu tại bệnh viện đang khan hiếm, lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên vận động, kêu gọi cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Thời điểm đó, Đại úy Đinh Công Chiến, cán bộ Công an xã Lương Sơn và Trung úy Phạm Ngọc Thành, cán bộ Công an xã Minh Tân có cùng nhóm máu với bệnh nhân, đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, nhanh chóng đến bệnh viện để đăng ký, hiến đủ số lượng máu cần thiết cho chị Nguyễn Thị Kim Nhung.

Sau khi được truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

