Theo thông tin từ báo Tiền Phong, anh N.A (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đầu tháng 1/2024, gia đình nhận thấy bụng cháu Y. (SN 2012, con gái anh A.) to hơn bình thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác định, cháu Y. mang thai đã ở tháng thứ 6. Đến nay, thai nhi đang ở tuần 38, dự sinh ngày 17/4/2024.

Ông A. đau đớn trước sự việc xảy đến với bé gái út của ông - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Ngay lập tức, gia đình đã dẫn cháu đến Công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Công an huyện Thanh Trì đã cử cán bộ điều tra xuống lấy lời khai. Tuy nhiên, đến nay gia đình chưa nhận được thông báo kết quả kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm từ Công an huyện Thanh Trì.

Từ khi phát hiện sự việc, gia đình anh phải nghe những lời xì xào, bàn tán, những ánh mắt thương hại của hàng xóm láng giềng; không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Gia đình anh A cũng tạm thời cho cháu nghỉ học để tránh ảnh hưởng tới tâm lý.