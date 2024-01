Ngày 5/12, mạng xã hội xôn xao thông tin cô giáo V.M.Tr., giáo viên lớp 2, trường tư thục V (ở Gia Lâm, Hà Nội), đột nhập nhà một số học sinh, nghi ăn cắp.

Theo thông tin của báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 5/1, dựa vào đơn tố giác của phụ huynh, giáo viên này hỏi mật khẩu cửa, địa chỉ của nhiều học sinh trong lớp, sau đó đột nhập vào nhà riêng trộm cắp tài sản có giá trị.

Lần gần đây nhất, khi giáo viên Tr. đột nhập một gia đình, không may bị phụ huynh bắt được nên báo cáo nhà trường. Cũng theo tố giác của phụ huynh, đây không phải lần đầu cô Tr. đột nhập nhà học sinh.

Theo thông tin của báo Dân trí, đại diện Cơ quan An ninh của đơn vị này xác nhận có sự việc. Phụ huynh bắt được cô giáo đột nhập nhà riêng mới đây. Mặc dù chưa trộm cắp được gì nhưng cô đã bị sa thải ngay sau đó bởi hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật.

Về thông tin tố cáo, cô giáo từng đột nhập các gia đình khác, trộm cắp tài sản có giá trị, việc này thuộc ngoài phạm vi quản lý của đại diện Cơ quan An ninh. Do vậy, đại diện Cơ quan An ninh đã hướng dẫn phụ huynh tiếp tục đến công an huyện Gia Lâm trình báo để có điều tra rõ hơn.

Sau khi kỷ luật sa thải cô giáo này, trường cũng tích cực phối hợp với phụ huynh trình báo công an huyện Gia Lâm để có điều tra rõ hơn về vụ việc. Cụ thể, nhà trường cho biết, cô Tr. được tuyển dụng theo đúng quy trình, hồ sơ tốt. Đánh giá của phụ huynh học sinh về cô trong thời gian giảng dạy tại đây khá ổn, mức điểm đánh giá cao.

Qua vụ việc trên, nhà trường cũng cảnh báo phụ huynh cần dạy trẻ các kỹ năng sống, không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là địa chỉ nhà và mật khẩu mở khóa cửa cho bất cứ ai.

