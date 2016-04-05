Giảm giá đến 50% mừng sinh nhật Thế Giới Nước Hoa

Từ ngày 02/04/2016 mừng sinh nhật lần thứ 9 của Thế Giới Nước Hoa, Thế Giới Nước Hoa áp dụng chương trình khuyến mãi“ SALE UP TO 50% ” nhiều loại nước hoa.

Nước hoa giảm giá 50%:

Deep Energy (M) 100ml Eau de toilette 200k

Dynamic Pulse (M) 100ml Eau de toilette 200k

Pure Game (M) 100ml Eau de toilette 200k

Floral Dream (W) 50ml Eau de toilette 200k

Fruity Rhythm (W) 50ml Eau de toilette 200k

Nước hoa giảm giá 40%:

Fantasy Stage Edition 50ml Eau de parfum 565k

Bvlgari Man in Black (M) 15ml Eau de parfum 355k

Gift Flora by Gucci The Garden 5pc 865k

Omnia Paraiba (W) 65ml Eau de toilette 895k

Very sexy dare 100ml Eau de parfum 955k

Thông tin chi tiết các sản phẩm giảm giá khác xem tại: http://www.thegioinuochoa.com.vn/khuyen-mai.html

Ngoài ra, Khách hàng mua đơn hàng trên 1 triệu được tặng nước hoa mini.

Hãy đến với Thế Giới Nước Hoa để lựa chọn cho mình và người ấy, bạn bè những lọ nước hoa thơm nhất với giá thật hấp dẫn nhất.

Hotline: 0902750447 – 1900969610

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng từ ngày 2/4

Địa điểm khuyến mãi

Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống showroom Thế Giới Nước Hoa và khách hàng mua hàng qua mạng.

Thế Giới Nước Hoa Hồ Chí Minh

The Gioi Nuoc Hoa CMT8 – 1: 10 CMT8, P. Bến Thành,Q.1, TP.HCM. Tel: 08 3824 7392

The Gioi Nuoc Hoa CMT8 – 2: 174 CMT8, P.10, Quận 3, TP.HCM. Tel: 08 6264 7386

The Gioi Nuoc Hoa Nguyễn Trãi: 259 Nguyễn Trãi, P. N.Cư Trinh,Q.1, TP.HCM. Tel: 08 6678 5621

The Gioi Nuoc Hoa Lê Văn Sỹ: 87 Lê Văn Sỹ,P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Tel: 08 6278 3739

The Gioi Nuoc Hoa Hai Bà Trưng: 228 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM. Tel : 08 6684 0596

Thế Giới Nước Hoa Hà Nội

The Gioi Nuoc Hoa Hàng Bài: 55D Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: 04 6292 1671

The Gioi Nuoc Hoa T.Đức Thắng: 177 T.Đức Thắng, Q. Đống Đa, Hà Nội. Tel: 04 6687 5777

The Gioi Nuoc Hoa Bà Triệu: 133B Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04 6673 8784

The Gioi Nuoc Hoa Cầu Giấy: 54 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 04 6295 6069

Thế Giới Nước Hoa Hải Phòng

The Gioi Nuoc Hoa Cầu Đất: 132 Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng. Tel: 031 6287 717

Thế Giới Nước Hoa Đà Nẵng

The Gioi Nuoc Hoa Lê Duẩn: 28 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Tel:0511 6569 479

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