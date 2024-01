Giải cứu 2 cha con bị lật vỏ lãi, rơi xuống sông Thị Vải

Hai cha con đi trên vỏ lãi ra thăm bè cá. Thuyền gặp sóng lớn nên lật úp, nhưng hai cha con may mắn được lực lượng Bộ đội biên phòng TPHCM ứng cứu kịp thời.

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 16h30 ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Khánh (32 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) lái vỏ lãi chở con gái trên sông Gò Da (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ). Khi đến ngã 3 sông Thị Vải – sông Gò Da (xã Thạnh An), sóng to đánh lật vỏ lãi khiến hai cha con ông Khánh rơi xuống sông.

Lúc này, tổ công tác kiểm tra giám sát trên sông thuộc Biên Phòng cửa khẩu cảng TP.HCM gồm: ông Phan Văn Tâm, Trần Văn Tùng và Nguyễn Huy Mẽ phát hiện vụ việc liền lao đến cứu ông Khánh và con gái.

Lực lượng Bộ đội biên phòng TP.HCM đã đưa 2 cha con anh Khánh vào bờ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Khánh cho biết, chiều nay anh với con gái trong lúc đi vỏ lãi ra bè cá thì không may gặp nạn và được biên phòng cứu kịp thời.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng phần máy của vỏ lãi rớt xuống sông.

