Gia Lai: Ba cha con bị điện giật tử vong thương tâm

Đời sống 14/05/2023 19:25

Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ điện giật thương tâm làm ba cha con trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào ngày 14/5, Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ điện giật thương tâm làm ba cha con trong một gia đình tử vọng.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 14/5, ông K.A (sinh năm 1970 trú tại thôn Voong Boong, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) đang ngồi sửa máy bơm nước tại giếng nước trong sân nhà thì bị điện giật ngã xuống giếng.

Lúc này, anh N.G (26 tuổi, con rể ông K.A) đứng gần đó nên đã nhảy xuống giếng cứu cha và cũng bị điện giật. Thấy vậy, anh R.Th, 28 tuổi, con ruột ông K.A cũng nhảy xuống giếng cứu thì tiếp tục bị điện giật. Sau đó, cả 3 nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện huyện Ia Pa để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện, Công an huyện Ia Pa đang điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Gia Lai: Ba cha con bị điện giật tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ba cha con bị điện giật tử vong dưới giếng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 11/5, lãnh đạo UBND thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật khiến 2 nạn nhân tử vong.

Theo đó, vào khoảng hơn 9h30 phút sáng nay (11.5), trong lúc đang dùng máy đầm chạy bằng điện để đầm nền nhà, chiếc máy bị hở điện đã khiến 2 mẹ con bà N.T.N (SN 1968) và M.Q.T (SN 1991, cùng trú tại Tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) tử vong. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, dù đã được các cán bộ y tế có mặt tại nhà tích cực cấp cứu, nhưng hai nạn nhân không qua khỏi.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

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