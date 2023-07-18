Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam” tổ chức hội thảo về công tác chuyển đổi số trong hoạt động phát thanh, truyền hình

Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các nền tảng số, sản phẩm báo chí số; tăng cường hợp tác quốc tế… là những nội dung được đưa ra trao đổi trong “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các Đài phát thanh, truyền hình” với sự tham gia của hơn 200 phóng viên, biên tập viên các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước.

Đầu tháng 5/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Chính phủ đề ra mục tiêu đến năm 2025, sẽ có: 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 80% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Để đạt mục tiêu này, tại “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các Đài phát thanh, truyền hình” do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức vào đầu tháng 07/2023 tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Hà Yên - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin & Truyền thông) – cho rằng, các đơn vị phát thanh – truyền hình cả nước cần có các giải pháp căn cơ như: Hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các nền tảng số, sản phẩm báo chí số; tăng cường hợp tác quốc tế…

Ông Nguyễn Hà Yên - Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Với các thông tin hữu ích về tình hình tổng quan và xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các Đài phát thanh, truyền hình” đã thu hút sự quan tâm tham dự của hơn 200 khách mời đến từ các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Báo chí, Viện phần mềm và nội dung số, Cục chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hoạt động năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời cũng là sự kiện nằm trong Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”) năm thứ 4 với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các Đài phát thanh, truyền hình” thu hút hơn sự tham dự của hơn 200 phóng viên, biên tập viên các đài phát thanh – truyền hình trên cả nước.

Tại sự kiện, các báo cáo viên trình bày về chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, các chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông; kinh nghiệm sản xuất các chương trình truyền hình và quản trị nội dung trên môi trường số; kỹ năng kinh doanh số trong quá trình chuyển đổi số ở các cơ quan phát thanh, truyền hình như: phát triển độc giả và khán thính giả - tăng phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác từ khán thính giả; cách thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu để phát triển kinh doanh số; kỹ năng phát triển doanh thu, phát triển kinh doanh bền vững... Các phóng viên, biên tập viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại sự kiện. Tại sự kiện, các báo cáo viên trình bày về chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, các chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông; kinh nghiệm sản xuất các chương trình truyền hình và quản trị nội dung trên môi trường số; kỹ năng kinh doanh số trong quá trình chuyển đổi số ở các cơ quan phát thanh, truyền hình như: phát triển độc giả và khán thính giả - tăng phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác từ khán thính giả; cách thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu để phát triển kinh doanh số; kỹ năng phát triển doanh thu, phát triển kinh doanh bền vững... Hội thảo còn là cơ hội để các phóng viên, biên tập viên phát thanh – truyền thình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm “Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các Đài phát thanh, truyền hình” là một trong những chuỗi hoạt động của Dự án Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024, với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Vinamilk, nhằm mục tiêu hỗ trợ cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới. Đại diện lãnh đạo Vinamilk chia sẻ tại hội thảo Sau 3 năm (2020-2022), dự án đã tổ chức thành công hơn 20 hoạt động bao gồm tổ chức các khóa tập huấn, các diễn đàn, hội thảo về công nghệ, báo chí, xuất bản 6 cuốn sách về nghiệp vụ báo chí… tiếp cận được đến với gần hơn 10.000 lượt nhà quản lý báo chí, cán bộ quản lý truyền thông, phóng viên, báo chí trên cả nước. Hội thảo về công tác chuyển đổi số cho các Đài phát thanh, truyền hình tổ chức tại Thừa Thiên Huế là hoạt động thứ 3 của Dự án phát triển báo chí Việt Nam năm 2023.

2 tàu cá bị chìm, hơn 100 ngôi nhà sập, tốc mái do ảnh hưởng của bão số 1 Vào lúc 10h hôm nay (18/7), vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 21.9 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 60km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12.

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