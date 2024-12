Danh tính hai cô gái ôm nhau khóc nức nở sau khi được cứu khỏi đám cháy ở Hà Nội

Khoảng một giờ sau vụ cháy, thủ phạm đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận rằng do mâu thuẫn cá nhân với nhân viên trong quán, người này mua xăng phóng hỏa. Hành động tàn ác của thủ phạm gây nên nỗi căm phẫn trong dư luận khi 11 mạng người vô tội phải chết oan chỉ vì lòng thù hận của một cá nhân.

Anh Đ. lập tức đi xe máy đến hiện trường và rụng rời khi nhận ra nơi cháy chính là quán phòng trà em gái anh đang làm phục vụ. Trong cơn hoảng loạn, anh tìm kiếm em khắp nơi. Khi nghe tin nhiều người thiệt mạng, anh càng thêm lo sợ. May mắn, sau đó anh được biết có hai cô gái trẻ được cứu thoát và đưa vào Bệnh viện E.

"May mắn là em gái tôi được cứu, nhưng em bị ngộ độc khí CO, vẫn đang được cấp cứu và chưa thể gặp mặt", anh Đ. nghẹn ngào. Anh cũng cho hay, cô gái được cứu cùng với em gái anh cũng trong tình trạng ngộ độc khí CO nặng, hiện điều trị cùng phòng bệnh.

Đại diện Bệnh viện E cho biết, vào rạng sáng 19/9, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân của vụ cháy tại phòng trà số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Trong số này, 2 người sức khỏe ổn định, còn 2 cô gái bị ngộ độc khí CO nặng, hiện được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy khiến 11 người chết - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h ngày 18/12, tại nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng đã xảy ra vụ phóng hỏa đốt quán hát. Vụ cháy đã khiến 11 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong vào đêm 18/12.