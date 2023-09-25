Cư dân sống tại chung cư 8X Đầm Sen nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông tử vong trên nền đất khi rơi từ lầu cao.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25-9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân người đàn ông rơi từ lầu cao chung cư 8X Đầm Sen và tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25-9, cư dân sống tại chung cư 8X Đầm Sen trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) nghe tiếng động mạnh, phát hiện người đàn ông nằm trên mặt đất.

Như báo Dân Trí đưa tin, khoảng 9h ngày 25/9, nhiều người sống tại chung cư 8X Đầm Sen trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) nghe tiếng động mạnh. Khi chạy tới kiểm tra, họ phát hiện người đàn ông gần 40 tuổi rơi từ lầu cao xuống đất, tử vong tại chỗ.

Chung cư 8X Đầm Sen trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú). Ảnh: Internet

"Nghe tiếng động lớn, tôi nghĩ vật gì đó rơi. Nhìn qua ban công, tôi thấy người đàn ông nằm bất động mới tá hỏa", chị Trân, ngụ tại Block A chung cư nói.

Công an phường Hiệp Tân và Công an quận Tân Phú đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ban quản lý chung cư đã báo công an. Đến gần 11 giờ ngày 25-9, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

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