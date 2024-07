Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin thêm về liên quan đến bị can đối với Lê Đình Thuyết, bị can truy sát cả nhà, giết hai vợ chồng và đâm hai cháu bé 15 nhát.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 23/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ vụ án truy sát cả nhà, giết hai vợ chồng và đâm hai cháu bé mới 4 và 6 tuổi 15 nhát dao ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi. Bước đầu, nghi phạm Lê Đình Thuyết (57 tuổi) khai truy sát cả nhà anh Lê Hồng T. vì lời thề với bà nội từ mấy chục năm trước. Nghi phạm Lê Đình Thuyết - Ảnh: Báo tuổi Trẻ Cụ thể, Thuyết từng nghe bà nội kể chuyện xảy ra với gia đình từ mấy chục năm trước, căn nhà tranh bị đốt cháy và nghi do cha anh T. gây ra. Đó cũng là một trong những lý do bà nội rời quê vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Thuyết thề với bà nội sau này sẽ báo thù. Khoảng 20 năm trước, bà nội mất, anh trai Thuyết cũng qua đời, người em gái lấy chồng và sinh sống ở một tỉnh thuộc miền Tây. Một mình nghi phạm sống cô độc, không vợ con ở Bà Rịa - Vũng Tàu với công việc làm bảo vệ. "Tôi đơn thương độc mã cũng không thiết sống nữa. Đúng ra là tôi trị cha thằng T.", Thuyết khai. Mấy chục năm trước, vì khó khăn, bà nội Thuyết có đề nghị cha nạn nhân T. nhượng lại một phần đất để làm nhà sinh sống hoặc bán, nhưng không được. Dẫu có tranh chấp đất đai từ đời bà nội, nhưng mấy chục năm qua Lê Đình Thuyết và tất cả những người liên quan không phát sinh đơn khiếu nại, khiếu kiện hay yêu cầu chính quyền hòa giải đối với thửa đất tổ tiên để lại (nơi nạn nhân T. sinh sống). Công an Quảng Ngãi đang phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến ngày 18/6, Thuyết chuẩn bị dao và một chiếc xe đạp rồi bắt xe đò về Quảng Ngãi. Tối cùng ngày, Thuyết đạp xe từ TP Quảng Ngãi về thôn 4, xã Nghĩa Dõng. Sau đó để xe đạp cách xa hiện trường, rồi đi bộ đến nhà anh T.. Khoảng 21h cùng ngày, Thuyết lẻn vào vườn nhà anh T. ẩn nấp. Khoảng 6h sáng 19/6, khi gia đình anh T. thức giấc, Thuyết đã ra tay giết chết anh T. (45 tuổi) và vợ là chị Phạm Thị Ph. (42 tuổi). Đồng thời, Thuyết cũng đâm cháu Lê Hồng Nh.Y. (6 tuổi) 9 nhát và đâm Lê Hồng Ch.Ng. (4 tuổi) 6 nhát. Cả hai cháu đã được công an, người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau ca phẫu thuật cấp cứu, hai cháu bé đang hồi phục. Các cấp ngành tỉnh Quảng Ngãi rất quan tâm đến hai cháu bé sống sót sau vụ truy sát. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đã đến thăm hai cháu tại bệnh viện, căn dặn bác sĩ tích cực điều trị.