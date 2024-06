Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ nam bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đồng Nai sát hại người tình, phân xác rồi phi tang. Việc này nhằm hoàn chỉnh, củng cố hồ sơ để ban hành kết luận điều tra truy tố bị can Danh Sơn (36 tuổi, bác sĩ công tác tại bệnh viện Đồng Nai) về tội giết người và cướp tài sản.

Tại khu vực khoa Ngoại Tiêu hóa của bệnh viện Bệnh viện Đồng Nai là nơi xảy ra vụ án, cơ quan công an đưa bị can Danh Sơn đến để thực nghiệm hiện trường. Sau đó, bị can Sơn thực hiện lại việc đi lại trong bệnh viện để chuẩn bị cho hành vi phi tang.