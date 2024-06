Người dân sử dụng hàng chục bình chữa cháy xách tay dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa tạo ra cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư khiến người dân hốt hoảng.

Theo thông tin từ VTC News, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Thanh Khê, Công an quận Hải Châu cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng huy động nhiều xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.