Điện Biên: Đi qua mương cạn, 1 gia đình bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong thương tâm

Đời sống 05/07/2023 11:35

Tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, một gia đình 6 người chở nhau trên xe máy đi qua mương cạn thì bất ngờ bị dòng nước lớn dồn về khiến 2 trẻ tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VOV, ông Thào A Dơ, Chủ tịch UBND xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xác nhận, gia đình nạn nhân là người địa phương và vụ việc xảy ra vào khoảng 17h 20’ chiều qua 4/7.

Thời điểm này, vợ chồng anh Sùng A Của và chị Sùng Thị Mỷ, trú tại bản Nậm Din chở theo 4 người con trên xe máy di chuyển từ ruộng về nhà. Khi đi qua mương cạn (khu vực trung tâm bản) thì gặp nước lớn trên đồi đổ xuống. Do chủ quan, cùng với nước xối mạnh, chảy xiết nên chiếc xe bị đổ.

Điện Biên: Đi qua mương cạn, 1 gia đình bị nước cuốn khiến 2 trẻ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Dẫn theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, 2 cháu là Sùng Thị Tằng Ch. (SN 2019) và Sùng Thị D. (SN 2018) bị nước cuốn trôi. 2 trẻ còn lại may mắn thoát nạn. Trong đó cháu nhỏ nhất là Sùng Thị Kh. (gần 5 tháng tuổi) bị sặc nước bùn đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ (công an, dân quân…) và người dân tìm kiếm. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, 2 cháu bị nước cuốn đã được tìm thấy và nhanh chóng đưa vào trạm y tế xã cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 2 cháu để gia đình thực hiện các thủ tục an táng, đồng thời, bố trí lực lượng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

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