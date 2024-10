Công an quận Bình Tân sau đó có mặt ở hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai để điều tra. Bước đầu, người tử vong được xác định tên HVK (27 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 7-10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang điều tra làm rõ vụ nam công nhân chết bất thường trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B.

Hiện trường cơ sở may ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, công nhân đến chỗ làm tại một cơ sở may ở hẻm 221 đường Bình Thành, thì phát hiện nam đồng nghiệp nằm trên nền gạch, đã tử vong không rõ nguyên nhân. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt ở hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai để điều tra. Bước đầu, người tử vong được xác định tên HVK (27 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo các đồng nghiệp, hai tháng trước, nam công nhân đến đây làm và ăn ở tại cơ sở may. Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, thi thể nam công nhân được đưa về nhà xác. Nguyên nhân người này tử vong đang được công an làm rõ.

Người tử vong được xác định tên HVK (27 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ nam công nhân được đồng nghiệp phát hiện tử vong dưới chân cầu thang tầng 1 trong căn hộ chung cư đang xây dựng ở Bình Dương. Cụ thể, theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 29/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ nam công nhân tử vong trong căn hộ SH-05, chung cư Tân An, phường Thuận Giao.

Thông tin ban đầu, chiều tối 28/7, đồng nghiệp của anh N.V.H. (SN 1981, quê Nghệ An) xuống dưới tầng 1 trong căn hộ của chung cư và phát hiện anh H. nằm thoi thóp dưới chân cầu thang, sau đầu có vết máu nên gọi điện báo cấp cứu.

Khi nhân viên y tế đến hiện trường kiểm tra, phát hiện anh H. đã tử vong nên trình báo công an địa phương. Công an TP Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

