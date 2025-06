Danh tính đôi vợ chồng lừa đảo bán hải sản 'tươi ngon, giá rẻ', lừa hàng trăm người trên cả nước

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 28/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu, tiếp nhận đơn trình báo của chị T (trú tại phường Đông Phong, TP Lai Châu) về việc bị lừa đảo số tiền 17,8 triệu đồng khi đặt mua hải sản trên mạng xã hội.