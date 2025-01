Tại cơ quan công an, ông N.V.Q. (sinh năm 1985, ở Kiên Giang) thừa nhận đã 3 lần quan hệ tình dục với con gái 13 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 15/1, Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự N.V.Q. (40 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc có tính chất loạn luân.

Trước đó vào chiều ngày 14/1, Công an huyện Tân Hiệp tiếp nhận trình báo của người dân về việc ông N.V.Q. quan hệ tình dục với con gái ruột là cháu N. (13 tuổi).

Ông Q. bị bắt với cáo buộc hiếp dâm con gái ruột - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Phụ nữ và Pháp luật, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Do lo sợ nên đối tượng Q. đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng N.V.Q. đã thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với con gái ruột là N.T.Q.N. 3 lần tại nhà.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp đang điều tra xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

