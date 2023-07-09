Cửa hàng bún đậu nổi tiếng tại TP.HCM lên tiếng khi bị khách tố có giòi trong thịt

Đời sống 09/07/2023 17:30

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, khách hàng có gọi một phần bún đậu có giá 99.000 đồng, nhưng chỉ vừa ăn một miếng, vị khách này phải nhả ra vì phát hiện có sinh vật lạ trong miệng, nghi là giòi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/7, một khách hàng có tên H.H.L đã đăng tải bài phản ánh trên mạng xã hội Facebook về những trải nghiệm đáng tiếc sau khi ăn tại một quán bún đậu nổi tiếng ở TP HCM. Vụ việc sau đó khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 6/7, tại chi nhánh quán bún đậu Đ.H trên đường Phan Xích Long, Phường 3, quận Bình Thạnh. Theo dòng chia sẻ của H.H.L trên mạng xã hội, khi đến quán bún đậu nói trên, L có gọi một phần bún đậu có giá 99.000 đồng. Chỉ vừa ăn một miếng, vị khách này phải nhả ra vì phát hiện có sinh vật lạ trong miệng, nghi là giòi.

Cửa hàng bún đậu nổi tiếng tại TP.HCM lên tiếng khi bị khách tố có giòi trong thịt - Ảnh 1
Miếng thị tại quán bún đậu nổi tiếng tại TP.HCM bị cho là có giòi - Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi L phản ánh với cửa hàng, nhân viên đã mượn phần ăn trên bàn đưa vào bếp kiểm tra. Một lúc sau, quản lý quán đi ra nhận sai và xin lỗi, trả lời nguyên nhân xuất phát trong mắm tôm.

"Miếng thịt đó mình chưa bao giờ chạm vào chén mắm tôm. Sau khi phát hiện sinh vật lạ, mình dùng đũa gắp sang một bên để chụp lại" - L trình bày trong bài đăng.

Dẫn tin từ báo Người Lao động, quán Đ.H sau đó đã phản hồi, gửi lời xin lỗi tới thực khách. Theo bài đăng của chị Hoàng Hương G., chủ hệ thống quán bún đậu Đ.H, vào khoảng 19 giờ ngày 6/7, hệ thống Fanpage nhận được phản hồi của khách hàng H.H.L. về việc có vật thể lạ (1 con giòi) trên bề mặt 1 miếng thịt.

Sau khi nắm được vụ việc xảy ra tại chi nhánh Phan Xích Long, chủ cơ sở đã yêu cầu quản lý chi nhánh này báo cáo. Theo đó, tại thời điểm xảy ra sự việc, quản lý chi nhánh đã có mặt để xin lỗi, xin được phép kiểm tra với bếp. Sau đó, quản lý đã cùng với bếp trưởng kiểm tra toàn bộ lô thịt vừa thái cũng như đang phục vụ tại chi nhánh trên. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cơ sở này không ghi nhận vấn đề tương tự.

Theo quán bún đậu nói trên, nguyên nhân xuất hiện vật thể lạ trên miếng thịt luộc có thể do trứng ruồi phía ngoài rơi vào hoặc từ chén mắm tôm. Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, cơ sở này đã họp toàn bộ bếp, rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, chế biến và bảo quản thịt; cam kết tuyệt đối không sử dụng thực phẩm bẩn, hay ôi thiu để phục vụ khách hàng.

Được biết, Đ.H là nhà hàng chuyên về ẩm thực Hà Nội lấy món bún đậu mắm tôm làm chủ đạo, cơ sở này hoạt động được 11 năm, có 8 chi nhánh ở TP HCM.

Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh thông tin đang kiểm tra về vụ việc và sẽ có thông tin đến báo chí sau khi kiểm tra quán trên.

 

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