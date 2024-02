Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 3/2, Công an tỉnh Nghệ An phát thông báo truy tìm tên cướp ngân hàng tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng gây án một mình. Nghi can vụ cướp là nam giới, 30-40 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg.

Nghi can vụ cướp ngân hàng là nam giới, 30-40 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thời điểm gây án, nghi can mặc áo khoác màu trắng sữa, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu tím than có chữ Adidas, mặt bịt khẩu trang màu trắng, mang găng tay màu đen, đi giày vải rằn ri màu vàng, đen.