Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 15/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã tìm thấy chiếc xe và nạn nhân của vụ xe ôtô lao qua thành cầu, rơi xuống sông Đồng Nai, địa phận tỉnh Bình Dương, mất tích.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.Q. (22 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là người lái chiếc xe ôtô 4 chỗ biển số 60K-460.xx đâm vào thành cầu Đồng Nai và rơi xuống sông.