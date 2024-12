"Con gái tôi nói đúng ra là thi hôm qua, mà trường dời lịch nên hôm nay mới thi, mai được nghỉ, ngày mốt thi buổi cuối rồi về quê. H. hẹn về tới nơi sẽ gọi tôi ra đón. Nhưng đến tối, công an gọi về báo tin, vợ tôi nghe tin dữ xỉu lên xỉu xuống", ông Đ. kể.

Nguyễn Hoàng Anh lấy chị gái nạn nhân gần 3 năm. Trước đây, vợ chồng anh ta thuê phòng trong dãy trọ (cũng là hiện trường vụ án này) từ năm ngoái để sinh sống. Sau đó, H. đậu đại học và khi lên TP.HCM đã tới ở cùng anh chị.

Sau khi vợ của Nguyễn Hoàng Anh sinh em bé, cả hai vợ chồng đã chuyển về quê ở Trà Vinh sinh sống.

Tuy nhiên, hơn một tuần trước Nguyễn Hoàng Anh đi khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Cho đến nay, gia đình bất ngờ nhận được tin dữ.

với việc nghi can đã chết, nhiều người thắc mắc rằng, cơ quan điều tra sẽ phải làm gì trong trường hợp này, cũng như trách nhiệm dân sự, bồi thường cho bị hại sẽ được giải quyết ra sao?

Giải thích về thắc mắc trên, một cán bộ điều tra Công an TPHCM cho biết khi nghi can duy nhất trong vụ án đã tử vong, cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án. Trường hợp gia đình bị hại có yêu cầu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại thì người thừa kế tài sản của nghi can có nghĩa vụ bồi thường trong phạm vi tài sản được thừa kế.

"Hầu như các vụ án mạng khi nghi can đã chết thì kết thúc, ít trường hợp gia đình bị hại yêu cầu được bồi thường", vị cán bộ chia sẻ thêm.

Làm rõ hơn về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, khi nghi can đã tự tử sau khi sát hại và cướp tài sản của nạn nhân như báo chí đăng tin, thì cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của nghi can và đồng phạm khác nếu có, để tránh bỏ lọt tội phạm.

Sau khi điều tra chi tiết, kỹ lưỡng, cơ quan công an xác định không phát sinh đồng phạm nào khác, cảnh sát điều tra sẽ không khởi tố vụ án hình sự hoặc đình chỉ điều tra. Nội dung này được căn cứ khoản 7, Điều 157 và khoản 1, Điều 230, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Quân cho rằng, căn cứ theo khoản 1, Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan quy định khác.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, nghi can thực hiện hành vi phạm tội đã chết. Trường hợp họ có để lại tài sản thì căn cứ theo khoản 1, Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015, những người thừa kế của họ phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho đại diện gia đình nạn nhân trong phạm vi di sản của người chết để lại.

Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội không có tài sản để lại, những người thừa kế không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ khi họ tự nguyện khắc phục hậu quả thay.

Đối với tài sản là chiếc xe tay ga hiệu Honda Lead của nạn nhân bị cướp, khi cơ quan công an thu hồi được sẽ tiến hành giao trả lại cho đại diện gia đình bị hại hoặc chủ sở hữu hợp pháp.