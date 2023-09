Mới đây, trên một trang xã hội dành cho giới trẻ đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ đánh đập, quăng con xuống ao nước vô cùng dã man khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, đứa trẻ bị người phụ nữ ném mạnh xuống ao nước. Khi đứa trẻ khóc cầu cứu, người này còn nhẫn tâm dìm đầu em xuống nước khiến những ai xem đoạn clip cũng cảm thấy căm phẫn.

Được biết, sự việc trên xảy ra ở Trung Quốc. Dù chưa biết rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên nhưng đoạn clip này nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

“Sao lại có những người phụ nữ nhẫn tâm như thế cơ chứ. Hãy làm những điều gì tốt đẹp nhất cho con cái của mình chứ. Mong mọi người hãy luôn trân trọng, yêu thương những đứa con của mình nha”, người dùng mạng có tên S.Q chia sẻ.

“Người mẹ ác quá” hay “mẹ gì ác dữ trời” là lời cảm thán của rất nhiều người sau khi xem đoạn clip này.

Ám ảnh tinh thần của những đứa trẻ bị bạo hành

Bạo lực gia đình không chỉ khiến trẻ nhỏ bị tổn thương về thể xác mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của các bé. Một số nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ bị bạo hành sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Bên cạnh đó, nỗi đau về thể chất sẽ khiến chúng bị ám ảnh suốt đời.

Khi lớn lên, những đứa trẻ này sẽ sống khép kín, thiếu tin tưởng vào mọi người xung quanh dẫn đến nhiều trở ngại trong quá trình giao tiếp xã hội. Nhiều em sẽ cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin vào bản thân.

Một số khác thì ngược lại, chúng trở nên hung hăng, bạo lực với mọi người hoặc có hành vi tự hại bản thân, luôn muốn tự làm đau mình để giải tỏa căng thẳng.

Do đó, để ngăn chặn bạo lực gia đình, các cơ quan chức năng tại địa phương cần có nhiều biện pháp quan tâm hơn nữa đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, cần thực hiện biện pháp răn đe những gia đình có hành vi bạo lực với trẻ em.

