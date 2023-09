Sáng sớm ngày 5/7, người dân ở Quang Phong, Ba Đồn (Quảng Bình) đã truy đuổi và bắt tại chỗ một số đối tượng tình nghi có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Hiện nay, các đối tượng đã được người dân giao cho cơ quan công an xử lý.

Được biết, vào ngày 3/7, gần khu vực này cũng xảy ra một vụ mất tích bí ẩn của bé trai 6 tuổi.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người nghi ngờ rằng hai gã đàn ông này có liên quan đến vụ mất tích của bé Nghĩa vào ngày 3/7. Do lo lắng và bức xúc trước sự mất tích của bé Nghĩa, nhiều người dân Thị xã Ba Đồn không kiềm chế được cảm xúc đã lao vào đánh 2 người này.

Ngay sau đó, Công an Thị xã Ba Đồn đã có mặt để giải cứu hai người đàn ông này, đưa họ về trụ sở tiếp tục điều tra.

Công an địa phương cho biết thêm: “Thông tin 2 người này bắt cóc trẻ em là chưa chính xác. Họ là người từ huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đến địa bàn thị xã Ba Đồn có việc riêng. Hiện chúng tôi đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân họ đến đây”.

Bên cạnh đó, họ cũng cho biết thêm vụ việc của cháu Nghĩa đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ, hy vọng người dân giữ bình tĩnh cho tới khi có kết quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-hai-ke-nghi-bat-coc-tre-em-bi-nguoi-dan-vay-danh-217854.html