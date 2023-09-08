Chuyến bay mang sứ mệnh 'hồi sinh', chở theo lá gan của người hiến tặng từ Nghệ An ra Hà Nội, trao sự sống cho một cuộc đời mới!

Tối 7/9, một chuyến bay đặc biệt khởi hành từ sân bay Vinh (Nghệ An) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19h30, chở theo lá gan của người hiến tạng.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, tối 7/9/2023, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN1718 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Vinh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19h30, chở theo lá gan của người hiến tạng.

Lá gan được gấp rút vận chuyển đưa lên tàu bay - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Chuyến bay VN1718 phải lùi giờ cất cánh 11 phút để đợi đoàn y bác sĩ 5 người từ Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cùng lá gan của người hiến tặng được điều phối để ghép cho một bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, hãng bay đã đặt chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ và hành lý xách tay là hộp y tế đựng tạng.

Đoàn y bác sĩ, tiếp viên hàng không cùng lá gan được vận chuyển an toàn về Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Từ khi làm thủ tục tại sân bay cho đến khi lên máy bay và hạ cánh, đoàn y tế luôn được ưu tiên ở mọi khâu để hành trình diễn ra nhanh nhất như ưu tiên làm thủ tục, soi chiếu an ninh, bố trí chỗ ngồi cho đoàn ở gần cửa ra vào máy bay và đưa đoàn rời khỏi sân đỗ nhanh chóng.

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