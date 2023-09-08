Chuyến bay mang sứ mệnh 'hồi sinh', chở theo lá gan của người hiến tặng từ Nghệ An ra Hà Nội, trao sự sống cho một cuộc đời mới!

Đời sống 08/09/2023 11:29

Tối 7/9, một chuyến bay đặc biệt khởi hành từ sân bay Vinh (Nghệ An) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19h30, chở theo lá gan của người hiến tạng.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, tối 7/9/2023, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN1718 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Vinh đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19h30, chở theo lá gan của người hiến tạng.

Chuyến bay mang sứ mệnh 'hồi sinh', chở theo lá gan của người hiến tặng từ Nghệ An ra Hà Nội, trao sự sống cho một cuộc đời mới! - Ảnh 1
Lá gan được gấp rút vận chuyển đưa lên tàu bay - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Chuyến bay VN1718 phải lùi giờ cất cánh 11 phút để đợi đoàn y bác sĩ 5 người từ Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cùng lá gan của người hiến tặng được điều phối để ghép cho một bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). 

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, hãng bay đã đặt chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ và hành lý xách tay là hộp y tế đựng tạng.

Chuyến bay mang sứ mệnh 'hồi sinh', chở theo lá gan của người hiến tặng từ Nghệ An ra Hà Nội, trao sự sống cho một cuộc đời mới! - Ảnh 2
Đoàn y bác sĩ, tiếp viên hàng không cùng lá gan được vận chuyển an toàn về Hà Nội - Ảnh: VietNamNet

Từ khi làm thủ tục tại sân bay cho đến khi lên máy bay và hạ cánh, đoàn y tế luôn được ưu tiên ở mọi khâu để hành trình diễn ra nhanh nhất như ưu tiên làm thủ tục, soi chiếu an ninh, bố trí chỗ ngồi cho đoàn ở gần cửa ra vào máy bay và đưa đoàn rời khỏi sân đỗ nhanh chóng. 

Cậu bé 8 tuổi hiến tạng cứu 8 bệnh nhân, cha bật khóc: “Giấc mơ anh hùng của con đã thành hiện thực”

Cậu bé 8 tuổi hiến tạng cứu 8 bệnh nhân, cha bật khóc: “Giấc mơ anh hùng của con đã thành hiện thực”

Cậu bé 8 tuổi ở Trung Quốc trước khi qua đời đã quyết định hiến tặng cơ quan nội tạng của mình để giúp cho 8 bệnh nhân khác có cơ hội được cứu sống.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyến bay chở tạng ghép tạng hiến tạng

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 33 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 18 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 48 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích