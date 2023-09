Theo lời kể trên Facebook J.T, nguyên nhân Mina bị chủ chặt chân là do nó thường xuyên cắn người, cắn vịt, bị người dân xung quanh dọa giết. Mặc dù chủ nhân đã nhiều lần buộc chú chó lại nhưng sau đó đâu lại vào đấy.

Sau khi nghe chủ nhà chia sẻ, những người trong đoàn đã tiến hành xem xét vết thương cho Mina. Cảnh tượng sau đó khiến ai nhìn thấy cũng xót xa: "Giây phút tháo lớp băng gạt cũ ra khỏi chân bé đối với tôi mà nói không khác gì lúc tôi nhìn từng miếng băng keo rơi từ miệng của Lucky xuống đất. Mùi hôi tanh bốc lên, máu, tiếng rên ư ử của con, tất cả tất cả mọi thứ ở giây phút đó của 2 con đều như nhau, tôi cam đoan rằng sẽ không một ai cầm được nước mắt trong những thời khắc ấy. Nhưng tôi đã nén được, vì tôi hiểu và thấu được, tận cùng nỗi đau không còn là nước mắt nữa...."

Cuối cùng, nhóm những người cứu hộ được phép mang Mina về đất liền mà không phải tốn tiền hay bất cứ thứ gì để đánh đổi. Khi về ngôi nhà mới, Mina được chăm sóc hết sức cẩn thận. Trong thời gian tới, chú chó sẽ được đưa đi phẫu thuật để chữa lành vết thương.

Chủ rơi nước mắt khi quyết định chặt chân chó

Khi chia sẻ với báo Đất Việt, bà T., chủ nhân cũ của Mina, đồng thời cũng chính là người phụ nữ đã chặt chân chú chó tội nghiệp cho biết mình làm vậy là vì yêu thương và muốn bảo vệ nó. Bà kể: "Tôi chặt chân nó để nó ở lại với tôi, không đi phá hàng xóm nữa. Chặt chân trước để nó không bắt được vịt ăn".

Nói về bản thân, bà T. cho biết mình là một người sống có đạo đức, hay giúp đỡ mọi người xung quanh, việc bà đang làm là để cứu giúp con chó của mình. Khi quyết định chặt chân con chó mình yêu quý, bà cũng vô cùng đau đớn, rơi nước mắt khi thấy Mina chảy máu, rên rỉ vì đau.

Bà kể, bà đã từng tâm sự với chú chó rằng: "Mẹ nói con nghe, bây giờ con lì lắm, con cắn người ta, cắn gà, cắn vịt... nên mẹ phải hy sinh chặt một chân để con không đi đâu được, cũng không thể cắn con vật gì nữa".

Chó vẫn quẩy đuôi mừng chủ khi được chăm sóc sau khi bị chặt chân

Trong một đoạn clip được đăng tải trên Tiin.vn, do người nhà cung cấp sau khi sự việc chú chó bị chặt chân xảy ra, một cảnh tượng khiến nhiều người từ phía gia đình chủ nuôi lẫn người xem clip xúc động, bật khóc. Đó là: dù bị chính người chủ 7 năm chăm sóc chặt chân nhưng khi thấy bà T. mang cơm đến, chú chó bị chặt chân vẫn quẩy đuôi mừng chủ dù vẫn còn tỏ ra sợ hãi.

Sau khi đoạn clip người phụ nữ chặt chân chú chó được chia sẻ trên mạng xã hội, bà T. bị cư dân mạng chửi rủa không thương tiếc. Những lời nói đó đã khiến bà mệt mỏi và tổn thương vô cùng.

Thiết nghĩ sự việc đã qua, Mina cũng đã tìm được chủ nhân và cuộc sống mới, đã đến lúc cư dân mạng nên rộng lòng tha thứ và ngưng phán xét người phụ nữ này.