Cháy lớn tại kho thực phẩm đông lạnh ở Vĩnh Long, người dân tá hỏa dập lửa bất thành, cột khói bốc cao hàng trăm mét

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, trong kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Vietnamnet: Khoảng 7h35 cùng ngày, đám cháy phát ra từ kho thực phẩm đông lạnh nằm trên đường Phan Văn Đáng (phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Lửa bùng lên dữ dội, cột khói cao hàng trăm mét.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: PLVN)

Theo thông tin từ báo Pháp Luật VN: Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long điều 2 xe chữa cháy; Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Vĩnh Long điều 2 xe chữa cháy với 45 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy.

Đámc háy thiêu rụi nhiều đồ đạc trong kho (Ảnh: Vietnamnet)

Do bên trong kho có 2 tầng, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Qua gần 30 phút chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Công an TP Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cháy cũng như thống kê thiệt hại tài sản do cháy gây ra.

