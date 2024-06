Theo thông tin từ báo An ninh Thủ Đô : Khoảng 19h13 ngày 27-6-2024, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận được tin báo cháy từ trung tâm thông tin chỉ huy 114 báo xảy ra cháy cột điện tại ngõ 416/22 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ.

Tại đây, lực lượng cứu hỏa đồng thời phối hợp các lực lượng của Công an phường, dân phòng nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy.

Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường, dân phòng, người dân sở tại kịp thời dập tắt đám cháy (Ảnh: ANTĐ)

Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được xác định do quá tải nguồn điện dẫn đến chập cháy.

Từ vụ việc trên, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo mỗi người dân chủ động học tập, tìm hiểu, trang bị cho mình các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tuyên truyền đến mọi người xung quanh phòng tránh không để những trường hợp đánh tiếc do hỏa hoạn gây ra.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, trước đó vào ngày 27/3 tại Tây Hồ cũng xảy ra vụ cháy tương tự tại ngõ 218 đường Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng sợ, một số nhà đã bị cắt điện bởi sự cố.

Khoảng 18h tối 27/3, nhiều người sống ở ngõ 218 Lạc Long Quân (phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ lớn cùng khói đen bốc lên. Khi chạy ra xem, mọi người này phát hiện dây dẫn trên cột điện ngay trước số nhà 64 bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau đó mọi người đã báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời sử dụng bình cứu hoả tại nhà để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ của phường Bưởi cùng các thành viên tổ liên gia đã nhanh chóng tới hiện trường dập lửa. Công an phường cùng tổ tự quản cũng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông tuyến phố Trích Sài để phục vụ chữa cháy tiếp cận hiện trường. Ít phút sau khi nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ cũng điều động xe cứu hoả cùng cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận cũng có mặt phối hợp dập lửa.