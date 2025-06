Tối 1/6, tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực chứa nguyên liệu của Công ty Cổ phần giấy HKB-Hoa Lư.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tẫn xã Việt Nam, vụ cháy được phát hiện khoảng 15 giờ 45 phút chiều 1/6, tại khu vực chứa phế liệu ngoài trời của Công ty Cổ phần Giấy HKB - Hoa Lư. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng tại chỗ đã triển khai phương án dập lửa, tuy nhiên đám cháy lan rất nhanh do toàn bộ khu vực này đều chứa phế liệu là bìa carton đã qua sử dụng, kết hợp với thời tiết nắng nóng, gió to.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Xây Dựng

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử tối đa lực lượng cùng các phương tiện tới hiện trường chữa cháy, tuy nhiên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, do gió to, nguyên liệu dễ bắt lửa, thời tiết nắng nóng.

Do đám cháy lan nhanh trên diện rộng, Phòng đã phải huy động thêm lực lượng của địa bàn thành phố Tam Điệp, huyện Yên Khánh… cùng các phương tiện tăng cường chữa cháy.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực chứa phế liệu của Công ty Cổ phần HKB - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo VietNamNet, tại hiện trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn chia làm nhiều mũi triển khai phương án chữa cháy, tuy nhiên việc dập tắt vụ cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, tối cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế, không cháy lan sang các khu vực khác. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người.

