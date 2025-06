Hơn 11 giờ trưa 1/6, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp Công an TP.HCM tổ địa bàn huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trên đường 1C.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 1/6, Công an xã Vĩnh Lộc B phối hợp với Tổ địa bàn huyện Bình Chánh, Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên đường 1C.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người dân chứng kiến cho hay, người đàn ông trung niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường 1C, đến gần giao lộ 1C-1A thì người đàn ông này loạng choạng tay lái va vào vật cứng trên đường và va tiếp vào bàn bán vé số rồi ngã xuống đường. Mọi người đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong nên gọi điện báo với Công an.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong bất thường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, lực lượng chức năng đến kiểm tra, xác định người đàn ông chạy xe máy đã tử vong. Người dân tại khu vực cho biết, người đàn ông tử vong làm thợ hồ, nhà ở cách hiện trường khoảng vài km.

Đến trưa cùng này, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Thông tin MỚI về vụ con trai dùng ghế nhựa ném gãy tay mẹ Nhận được thông tin tố giác, Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc và làm rõ việc người con dùng ghế nhựa ném làm gãy tay mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-chay-xe-nguoi-an-ong-loang-choang-roi-nga-tu-vong-732402.html