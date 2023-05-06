'Chàng trai ấy' có gì mà khiến 59 cô gái chạy 'mất dép'?

Khi được bố mẹ sắp xếp cho những buổi đi xem mắt. Yêu cầu đầu tiên của Phan Kiệt chính là người phụ nữ đó phải ra ngoài làm việc để nuôi sống anh. Điều này khiến các cô gái phải bỏ chạy vì yêu cầu quá vô lý.

Từ nhỏ Phan Kiệt sở hữu ngoại hình sáng sủa, ưu nhìn. Anh được mọi người yêu mến vì sự lễ phép và hiểu chuyện. Tuy nhiên do công việc bận rộn không thể quan tâm nhiều đến con Phan Kiệt dần trở nên khác biệt và sau đó là dị biệt.

Được biết, Phan Kiệt sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hồ Nam. Cha của Phan Kiệt dạy ở một trường tiểu học địa phương còn mẹ làm trong một công ty. Dù gia đình không quá giàu có nhưng kinh tế cũng cơ bản, đủ lo cho con.

Ông bà Phan vì bận rộn sự nghiệp để lo tài chính cho gia đình nên không có nhiều thời gian dành cho con. Để tiện việc dạy học, ông Phan thuê một căn nhà ở gần trường và rất ít khi về nhà. Ngay cả khi Phan Kiệt học ở ngôi trường mà bố dạy thì cả 2 bố con vẫn không tiếp xúc và giao tiếp nhiều. Sự giao tiếp thậm chí còn không thể so với thầy trò bình thường trong trường.

Mẹ của Phan Kiệt cũng bận rộn không kém. Khi Phan Kiệt còn nhỏ, mẹ anh đành phải đưa con đến công ty để vừa làm vừa trông. Khi ấy, Phan Kiệt ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn làm việc của mẹ cả ngày.

Cuộc sống như vậy đã kéo dài suốt thời thơ ấu của Phan Kiệt. Trong mắt người lớn, đứa trẻ Phan Kiệt thật là hiểu chuyện nhưng chỉ anh mới biết, bản thân ghen tị với những đứa trẻ được bố mẹ kèm cặp đến nhường nào.

Dần lớn thành tích Phan Kiệt càng sa sút, tính tình cũng trở nên thay đổi. Anh chuyển đến kí túc xã để sống bị bạn cùng phòng chế giễu, khinh thường, Phan Kiệt đã bị tổn thương lòng tự trọng.

Lần đầu tiên, anh tranh cãi với cha mẹ về chuyện đi học. Tuy nhiên ông Phan người vẫn nuông chiều con, chẳng những không hỏi lý do, hay an ủi, động viên con mà chỉ mắng mỏ. Còn bà Phan vẫn chiều chuộng, yêu thương, cố bù đắp thêm cho con bằng tiền tiêu vặt và yêu cầu con phải hòa đồng với bạn cùng lớp, cố gắng học tập chăm chỉ.

Dù thế nhưng Phan Kiệt vẫn cảm nhận điều bản thân cần luôn là sự quan tâm, anh quyết định mở lòng nói chuyện với bố mẹ. Tuy nhiên bố mẹ vẫn chọn công việc thay vì làm bạn với con.

Phan Kiệt dần chán học, tính tình thất thường, hay mắng mỏ bố mẹ. Tuy nhiên ông Phan lại không mấy quan tâm đến điều này. Trong mắt ông, đứa trẻ nào cũng có một thời nổi loạn như vậy, chỉ cần điểm số không sa sút thì sau này, khi lớn lên, chúng sẽ lại đi đúng hướng.

- Phan Kiệt (lúc nhỏ) và mẹ.

Càng ngày, Phan Kiệt càng xa rời thế giới thực mà đắm chìm vào game. Cuối cùng, anh ta thi trượt đại học và phải vật lộn lắm mới trúng tuyển được vào một trường cao đẳng. Đến lúc này, ông bà Phan vẫn chưa tỉnh ngộ. Họ nghĩ rằng, chỉ cần từ giờ Phan Kiệt học hành chăm chỉ thì sau khi tốt nghiệp, họ sẽ tận dụng các mối quan hệ của mình để xin việc cho con.

Thế nhưng Phan Kiệt không quan tâm đến kỳ vọng của cha mẹ, vẫn tiếp tục lang thang, đắm chìm trong game. Phan Kiệt gần như không lấy được bằng tốt nghiệp và khi sắp phải bước vào xã hội, anh ta chọn lựa việc trốn trong nhà, dựa dẫm vào cha mẹ. Ngày ngày, Phan Kiệt đối mặt với màn hình máy tính, tận hưởng vinh quang ở không gian ảo.

Khi đó, ông bà Phan mới cảm nhận được những thay đổi của con trai. Sau khi thuyết phục, trách móc thậm chí đánh đập mắng mỏ đều không có tác dụng, ông bà Phan chỉ còn cách chấp nhận thực tế. Lúc này ông bà Phan đều đã nghỉ hưu, họ có đủ thời gian để đồng hành cùng con. Nhưng hiện tại, thứ Phan Kiệt muốn ở bố mẹ không phải tình cảm nữa mà là tiền.

Sau một cuộc cãi vã với mẹ về thói quen xấu, về lối tiêu tiền vô tội vạ, mẹ Phan Kiệt bị chính con mình đánh thương tật vĩnh viễn.

Bi kịch của nhà họ Phan khiến hàng xóm không khỏi thở dài. Không một ai nghĩ, gia đình từng khiến họ ghen tị lại kết thúc trong mớ hỗn độn như vậy...

Câu chuyện của Phan Kiệt nổi lên trên mạng xã hội và được cư dân mạng quan tâm. Đây cũng là câu chuyện khiến các bậc cha mẹ không khỏi suy nghĩ, đặc biệt là những người luôn lấy cái cớ bận rộn để bỏ bê, không dành thời gian cho con cái.