Chân dung kẻ sát hại cô gái 17 tuổi lúc đang ngủ gây rúng động ở Quảng Ngãi

Đời sống 29/05/2023 20:17

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ nghi phạm và đang điều tra vụ một cô gái 17 tuổi (trú xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây) khi đang ngủ.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ nghi phạm và đang điều tra vụ một cô gái 17 tuổi (trú xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây) khi ngủ trên gác với bạn thì bị một thanh niên sát hại.

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Nguyễn Thanh Nhân bị bắt sau khi gây án - Ảnh: Báo Người lao động

Dẫn tin từ báo Thanh niên, theo thông tin điều tra ban đầu, đêm 27/5, vợ chồng ông Đinh Văn Trí (43 tuổi) và bà Đinh Thị Thương (40 tuổi, trú thôn Mang He, xã Sơn Bua) uống rượu ở nhà hàng xóm với một số thanh niên trong thôn.

Tại đây, hai vợ chồng ông Trí gặp nam thanh niên tên Nguyễn Thanh Nhân (23 tuổi, trú xã Tịnh Đông, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Khi uống rượu xong, vợ chồng ông Trí về nhà mình thì Nhân đi theo đến tận nhà.

Tại đây, nam thanh niên này mâu thuẫn, cãi nhau với con gái ông Trí là Đinh Thị Thinh (17 tuổi). Sau đó, Thinh bỏ lên gác ngủ với bạn tên là Đinh Văn Hà (20 tuổi, trú thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua) còn Nhân bỏ đi.

Đến khoảng 2 giờ ngày 28/5, Nhân cầm theo 1 dao và 1 rựa đến nhà ông Trí, đi lên gác và dùng dao, rựa đâm, chém Đinh Thị Thinh và Đinh Văn Hà. Hậu quả, Đinh Thị Thinh chết tại chỗ, còn Đinh Văn Hà bị thương, được đưa đến Trung tâm y tế H.Sơn Tây cấp cứu.

Cũng liên quan đến chuyện nạn nhân bị chém lúc đang ngủ, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, khoảng 2h ngày 29/3, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo tại nhà bà Lê Thị H. (thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ) xảy ra vụ việc anh Nguyễn Hữu T. (SN 1985, trú tại thôn Mỹ Sơn) bị Trần Văn Ân dùng dao chém nạn nhân. Sau khi gây án, Ân rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Trần Văn Ân khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Ân khai nhận, năm 2018, Ân kết hôn với chị N.T.Ng. (36 tuổi, trú tại thôn Mỹ Sơn). Quá trình sinh sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Đến ngày 10/3/2023, Ân và chị Ng. ra tòa làm thủ tục ly hôn.

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Công an làm việc với đối tượng Trần Văn Ân - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Từ khi làm thủ tục ly hôn, Ân giục chị Ng. gửi các giấy tờ liên quan để nhập học cho con gái tại xã Hưng Thông nhưng chị Ng. không gửi. Khoảng 0 giờ ngày 29/3, Ân điều khiển xe máy chạy vào nhà em gái Ng. để tìm Ng. Khi dừng xe, Ân nghe tiếng chị Ng. nói chuyện trong nhà nên biết chị còn thức. Uất ức vì chị Ng. không trả lời điện thoại nên Ân mở cốp xe máy lấy con dao dài khoảng 35cm mà đối tượng đã mua trước đó đi vào phòng ngủ của chị Ng.

Lúc này, chị Ng. cùng anh Nguyễn Hữu Thiên đang nằm ngủ trên giường. Ân liền dùng dao chém anh Thiên. Sau khi chị Ng. hô hoán, Ân bỏ chạy khỏi hiện trường.

Án mạng rúng động ở Quảng Ngãi: Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại khi đang ngủ cùng bạn

Án mạng rúng động ở Quảng Ngãi: Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại khi đang ngủ cùng bạn

Công an H.Sơn Tây cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ một thiếu nữ 17 tuổi đang ngủ trên gác với bạn thì bị một thanh niên dùng dao, rựa đâm, chém chết tại chỗ.

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