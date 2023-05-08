Cặp vợ chồng bị lật thuyền đánh cá trên biển Quảng Trị: Vợ tử vong, người chồng vẫn đang mất tích

Đời sống 08/05/2023 15:01

Sau nhiều giờ mất tích, đầu chiều nay, thi thể của người vợ đã được tìm thấy, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người chồng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 8/5, Đồn Biên phòng Triệu Vân - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích khi đi đánh cá trên biển.

Trước đó, vào tối 7/5, ông N.Đ.T (53 tuổi) cùng vợ là bà N.T.T (45 tuổi; thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) đi đánh bắt cá tại vùng biển gần bờ thuộc xã Triệu An, huyện Triệu Phong.

Cặp vợ chồng bị lật thuyền đánh cá trên biển Quảng Trị: Vợ tử vong, người chồng vẫn đang mất tích - Ảnh 1
Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp tìm kiếm đôi vợ chồng mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sáng 8/5, vì không thấy vợ chồng ông T. về nhà nên người thân trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện thuyền cá của đôi vợ chồng trên trôi dạt trên biển, cách bờ kè Cảng cá Cửa Việt khoảng 30m. Tuy nhiên, trên thuyền không có người. Hiện, nhiều phương tiện, lực lượng đã được huy động đến hiện trường để hỗ trợ, tìm kiếm người mất tích.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, sau khi huy động các lực lượng tiến hành tìm kiếm, đến 13 giờ ngày 8/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể người vợ là bà N.T.T về cảng cá Nam Cửa Việt.

Cặp vợ chồng bị lật thuyền đánh cá trên biển Quảng Trị: Vợ tử vong, người chồng vẫn đang mất tích - Ảnh 2
Nhiều tàu thuyền được huy động để tìm kiếm hai vợ chồng ngư dân mất tích - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Hiện Đồn Biên phòng Triệu Vân đang tiếp tục phối hợp với Hải Đội 2 Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Hải Đội 202, Công an và người dân địa phương triển khai tìm kiếm người chồng.

Theo đó, mưa giông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến 41 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, 4 tấn lúa bị ướt, 2 thuyền cá bị chìm và 151 ha lúa bị gãy đổ…

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