Cần tây và chanh, công thức 'thần thánh' giúp giảm 3kg trong 3 ngày mà không cần ăn kiêng

Công thức nước uống giảm cân 3 ngày với cần tây và chanh

- 1 bó cần tây hay còn gọi là rau mùi tây

- 1,5 lít nước

Cách làm:

Bước 1: Cần tây mang rửa sạch, loại bỏ những lá sâu, dập và phần rễ. Sau đó, thái cần tây thành từng khúc dài khoảng 3 - 5cm.

Bước 2: Cắt chanh, vắt lấy nước cốt cho ra chiếc bát nhỏ. Vỏ chanh thì thái nhuyễn thành sợi.

Bước 3: Cho cần tây cùng vỏ chanh thái sợi vào đun sôi cùng 1,5 lít nước. Đến khi sôi thì vặn nhỏ lửa, ninh nhừ trong vòng 20 phút thì tắt bếp và để nguội.

Bước 4: Dùng khăn mỏng lọc lấy phần nước trộn đều nước cốt chanh đã vắt.

Bước 5: Cho hỗn hợp vừa đạt được vào bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng trong 1 ngày.

Cách dùng:

Bạn sử dụng nước đã chế biến để uống thay thế nước lọc hàng ngày. Sử dụng đều đặn trong vòng 3 ngày, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được.

Không chỉ giúp giảm cân mà uống nước cần tây và chanh còn hỗ trợ cơ thể trao đổi chất giúp tinh thần sảng khoái để bắt đầu một ngày mới. Đây cũng là loại nước có khả năng thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và tăng cường hệ miễn dịch.

Một số lưu ý khi áp dụng công thức giảm cân từ cần tây và chanh:

- Người huyết áp thấp, đau dạ dày nặng và phụ nữ mang thai tuyệt đối không dùng công thức trên.

- Phương pháp giảm cân này chỉ thực sự hiệu quả nếu bạn không bổ sung đường, tinh bột và nước uống có gas.

Chỉ cần bạn kiên trì áp dụng công thức trên, giảm cân chỉ là chuyện đơn giản!