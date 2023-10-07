Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng

Đời sống 07/10/2023 15:01

Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 163, gây ách tắc giao thông trên địa bàn xã Yên Thái.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên (Yên Bái), mưa lớn xảy ra vào đêm ngày 6/10, rạng sáng ngày 7/10/2023 đã làm sạt lở đất vào nhà dân khiến 2 người thiệt mạng tại thôn Gốc Nhội xã Yên Thái, huyện Văn Yên. 

Ông Phạm Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, 2 người thiệt mạng là ông N.Q.T. và bà P.B.L. (cùng ở thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái). Đến khoảng 3h sáng 7/10, thi thể hai vợ chồng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

 

Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng - Ảnh 1
Từ đêm 6/10 đến rạng sáng 7/10, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn làm sạt lở đất vào nhà dân - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Công thương, rạng sáng 7/10, đoàn công tác do ông Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra đánh giá tình hình lũ, ngập lụt, sạt lở đất và thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng.

Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng - Ảnh 2
Đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra đánh giá tình hình lũ, ngập lụt, sạt lở đất và thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng - Ảnh: báo Tiền Phong

Huyện Văn Yên đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, phối hợp với lực lượng tại địa phương tổ chức cứu hộ cứu nạn, điều tiết, phân luồng giao thông, giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở. Chính quyền địa phương cũng đồng thời tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở để đảm bảo giao thông trên địa bàn.

Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng - Ảnh 3
Chính quyền địa phương cũng đồng thời tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở để đảm bảo giao thông trên địa bàn - Ảnh: báo Công thương

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa từ phía Bắc tăng cường lệch Đông kết hợp hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay (7/10) các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.

Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng - Ảnh 4
Từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay (7/10) các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông - Ảnh: báo Tiền Phong

Lượng mưa từ 19h ngày 06 - 07h ngày 7/10 phổ biến từ 10 - 30mm. Một số nơi cao hơn 100mm như: Tân Đồng 197,2mm; Bảo Ái 173,8mm; Yên Bình 159,8mm; P. Yên Ninh 146,4mm; Thịnh Hưng 136,4mm; Minh Bảo 128,0mm; Cảm Nhân 122,2mm; Hòa Cuông 118,2mm.

Cận cảnh hiện trường sạt lở nghiêm trọng trong đêm khiến 2 vợ chồng thiệt mạng - Ảnh 5
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã thành lập Đoàn công tác gồm 15 người xuống hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiên tai - Ảnh: báo Công thương

Trước đó, ngày 6/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái đã gửi Văn bản số 46/BCH-PCTT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cho thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để chủ động phòng, tránh; chỉ đạo các địa phương theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra.

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