Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng

Đời sống 20/06/2017 12:14

Hình dáng lông mày quyết định sự hài hòa và giúp che đi khuyết điểm cho gương mặt. Do đó, tùy thuộc vào từng khuôn mặt, chúng ta sẽ có những cách tạo dáng lông mày khác nhau.

Lông mày là một trong những phần quan trọng ảnh hưởng đến tổng thể của gương mặt. Một đôi chân mày đẹp sẽ giúp gương mặt trở nên tươi tắn và che được những khuyết điểm không mong muốn trên khuôn mặt. Nếu còn đang băn khoăn không biết phải để lông mày nào cho phù hợp, chị em hãy tham khảo ngay những kiểu sau:

Mặt trái xoan 

Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng - Ảnh 1
Khuôn mặt trái xoan nếu muốn tăng thêm nét mềm mại, thanh thoát và duyên dáng thì nên để chân mày ngang, cong nhẹ - Ảnh; Internet

Đây là dáng khuôn mặt chuẩn có thể để hầu hết các kiểu lông mày khác nhau. Nhưng để tăng thêm nét mềm mại, thanh thoát và duyên dáng cho khuôn mặt thì chân mày ngang, cong nhẹ sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất. Một gợi ý khác đó là chân mày thẳng, kẻ ngang cân xứng hai bên. 

Mặt tròn

Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng - Ảnh 2
Một cặp lông mày hình cánh cung sẽ rất thích hợp với khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet

Người sở hữu khuôn mặt tròn thường có xương gò má rộng, hàm và trán thon gọn. Một cặp lông mày hình cánh cung có đường gấp rõ nét từ giữa lông mày trở xuống đuôi sẽ rất thích hợp. Cách tạo dáng lông mày này sẽ giúp khuôn mặt bớt đầy đặn và cảm giác dài hơn.

Mặt dài

Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng - Ảnh 3
Kiểu dáng lông mày theo đường thẳng kéo dài từ đuôi mắt về phía tai sẽ tạo cảm giác độ dài khuôn mặt giảm đi nhiều - Ảnh: Internet

Đối với những bạn gái có chiều dài khuôn mặt lớn hơn so với bề ngang tốt nhất nên chọn kiểu dáng lông mày theo đường thẳng kéo dài từ đuôi mắt về phía tai. Nó tạo cảm giác độ dài khuôn mặt giảm đi nhiều và cân xứng. Chị em chỉ cần tô đậm phần đầu nhiều hơn phần giữa và cuối đuôi mắt rồi kẻ một đường thẳng hướng lên trên để rút ngắn gương mặt lại.

Mặt vuông

Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng - Ảnh 4
Khuôn mặt vuông sẽ nữ tính hơn nếu chọn dáng lông mày ngang hơi cong phần đuôi và chiều rộng các phần bằng nhau - Ảnh: Internet

Khuôn mặt vuông sẽ nữ tính hơn nếu biết cách lựa chọn dáng lông mày che lấp được khuyết điểm. Bạn nên chọn dáng lông mày ngang hơi cong phần đuôi và chiều rộng các phần bằng nhau. Dáng lông mày như vậy sẽ giúp làm thon gọn ở phần xương quai hàm và cân bằng những đường nét trên khuôn mặt. Chị em dùng chì kẻ một đường ngang qua đuôi mắt, hơi bẻ cong ở phần chân mày.

Mặt trái tim

Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng - Ảnh 5
Dáng lông mày hình cung với phần đuôi hơi mảnh sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp của chiếc cằm V-line của khuôn mặt trái tim - Ảnh: Internet

Kiểu mặt có cằm nhọn, kích thước trán và gò má rộng chính là những đặc điểm đặc trưng của khuôn mặt trái tim. Với gương mặt này, dáng lông mày hình cung với phần đuôi hơi mảnh sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp của chiếc cằm V-line của các nàng. Cách kẻ này khá đơn giản, dùng bút chì đánh dấu 3 điểm đầu, giữ và chân mày rồi nối lại với nhau. 

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