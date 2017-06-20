Cách tạo dáng lông mày cực chuẩn cho các nàng

Lông mày là một trong những phần quan trọng ảnh hưởng đến tổng thể của gương mặt. Một đôi chân mày đẹp sẽ giúp gương mặt trở nên tươi tắn và che được những khuyết điểm không mong muốn trên khuôn mặt. Nếu còn đang băn khoăn không biết phải để lông mày nào cho phù hợp, chị em hãy tham khảo ngay những kiểu sau:

Đây là dáng khuôn mặt chuẩn có thể để hầu hết các kiểu lông mày khác nhau. Nhưng để tăng thêm nét mềm mại, thanh thoát và duyên dáng cho khuôn mặt thì chân mày ngang, cong nhẹ sẽ là lựa chọn lý tưởng nhất. Một gợi ý khác đó là chân mày thẳng, kẻ ngang cân xứng hai bên.

Người sở hữu khuôn mặt tròn thường có xương gò má rộng, hàm và trán thon gọn. Một cặp lông mày hình cánh cung có đường gấp rõ nét từ giữa lông mày trở xuống đuôi sẽ rất thích hợp. Cách tạo dáng lông mày này sẽ giúp khuôn mặt bớt đầy đặn và cảm giác dài hơn.

Mặt dài

Đối với những bạn gái có chiều dài khuôn mặt lớn hơn so với bề ngang tốt nhất nên chọn kiểu dáng lông mày theo đường thẳng kéo dài từ đuôi mắt về phía tai. Nó tạo cảm giác độ dài khuôn mặt giảm đi nhiều và cân xứng. Chị em chỉ cần tô đậm phần đầu nhiều hơn phần giữa và cuối đuôi mắt rồi kẻ một đường thẳng hướng lên trên để rút ngắn gương mặt lại.

Mặt vuông

Khuôn mặt vuông sẽ nữ tính hơn nếu biết cách lựa chọn dáng lông mày che lấp được khuyết điểm. Bạn nên chọn dáng lông mày ngang hơi cong phần đuôi và chiều rộng các phần bằng nhau. Dáng lông mày như vậy sẽ giúp làm thon gọn ở phần xương quai hàm và cân bằng những đường nét trên khuôn mặt. Chị em dùng chì kẻ một đường ngang qua đuôi mắt, hơi bẻ cong ở phần chân mày.

Mặt trái tim

Kiểu mặt có cằm nhọn, kích thước trán và gò má rộng chính là những đặc điểm đặc trưng của khuôn mặt trái tim. Với gương mặt này, dáng lông mày hình cung với phần đuôi hơi mảnh sẽ giúp tôn lên vẻ đẹp của chiếc cằm V-line của các nàng. Cách kẻ này khá đơn giản, dùng bút chì đánh dấu 3 điểm đầu, giữ và chân mày rồi nối lại với nhau.