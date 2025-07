Có khoảng 100 người đã tham gia công tác tìm kiếm cả đêm để tìm người đàn ông mất tích. Đến sáng 15/7, cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc xảy ra vào chiều 14/7. Hai em nhỏ đi chăn bò tại hồ Phú Xuân phát hiện một người đàn ông chới với dưới hồ, kêu cứu.

Hai em chạy đến báo với ông Trần Khánh Vân, người có trại bò gần đó. Khi đến nơi, ông Vân chỉ kịp thấy nạn nhân chìm xuống nước nên đã báo công an.

Trên bờ hồ, người dân ở xã Xuân Phước phát hiện có điện thoại di động và căn cước công dân (CCCD). Thông tin trên CCCD ghi là ông Ngô T. (SN 1971, ở xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên – nay là xã Tây Tuy An, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng bố trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ nước - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bố trí phương tiện, nhân lực phối hợp cùng công an xã, lực lượng dân quân địa phương tham gia tìm kiếm tại khu vực trên.

