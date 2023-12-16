Bỗng dưng nhận cuộc gọi thông báo nợ 29 triệu đồng BHYT, nữ bệnh nhân tại TP.HCM tỉnh táo thoát 'chiêu lừa'

Đời sống 16/12/2023 13:19

Đối tượng tự nhận là người của cơ quan BHXH hăm dọa, nếu không thanh toán khoản nợ nêu trên, cơ quan BHXH sẽ gửi hồ sơ của bệnh nhân đến tòa án.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, cách đây ít ngày, một nữ bệnh nhân N.T.T. nhận một cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự nhận là người của cơ quan BHXH thông báo về khoản nợ chi phí khám chữa bệnh BHYT lên đến 29 triệu đồng.

Đối tượng còn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như số Căn cước công dân, mã thẻ BHYT, ngày sinh của bệnh nhân để tăng tính chân thực. Người này yêu cầu người bệnh thanh toán khoản nợ bằng chuyển khoản, nếu không cơ quan BHXH sẽ gửi hồ sơ lên tòa án.

Người bệnh từ chối thực hiện yêu cầu trên và báo với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM vì trong năm 2023, bà T. chỉ khám, sử dụng dịch vụ của bệnh viện này và thanh toán đầy đủ.

Bỗng dưng nhận cuộc gọi thông báo nợ 29 triệu đồng BHYT, nữ bệnh nhân tại TP.HCM tỉnh táo thoát 'chiêu lừa' - Ảnh 1
BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thực hiện việc thông báo qua cuộc gọi hay tin nhắn về chi phí khám chữa bệnh BHYT - Ảnh: báo Sức khoẻ và đời sống

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đối tượng tự nhận là người của cơ quan BHXH còn hăm dọa, nếu không thanh toán khoản nợ nêu trên, cơ quan BHXH sẽ gửi hồ sơ của bệnh nhân đến tòa án.

Sau khi xác minh và theo dõi các thông tin cảnh báo đăng tải trên những phương tiện truyền thông, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM khẳng định đây là một chiêu thức lừa đảo khá phổ biến, nhằm hướng tới những nhóm người dân nhẹ dạ cả tin.

Bỗng dưng nhận cuộc gọi thông báo nợ 29 triệu đồng BHYT, nữ bệnh nhân tại TP.HCM tỉnh táo thoát 'chiêu lừa' - Ảnh 2
Tin nhắn bệnh nhân thông báo đến Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM việc bị kẻ xấu gọi mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo - Ảnh: báo Dân Trí

Bệnh viện người dân thường xuyên cập nhật tin tức, nâng cao cảnh giác và báo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý, khi nhận được các cuộc gọi tương tự như trên. 

Ngoài ra, người dân có thể tải ứng dụng VssID trên điện thoại, để cập nhật những thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm (một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động) và lịch sử khám, chữa bệnh BHYT để tránh tiền mất, tật mang.

Người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu sẽ được quỹ BHYT thanh toán

Người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu sẽ được quỹ BHYT thanh toán

Dự thảo văn bản do Bộ Y tế xây dựng, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu, sẽ được quỹ BHYT thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay.

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