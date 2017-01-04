Bỏ vỏ chuối vào trong lò nướng, bạn sẽ 'há hốc mồm' với kết quả mà nó mang lại

Đời sống 04/01/2017 14:52

Chuối không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng mà vỏ của nó còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác trong cuộc sống.

Chúng ta thường có thói quen vứt vỏ chuối sau khi ăn, nhưng ít ai biết rằng nó có thể mang đến cho chúng ta nhiều lợi ích khác nhau giúp cuộc sống dễ dàng và thú vị hơn.

Làm mềm thịt khi nấu nướng

Bỏ vỏ chuối vào trong lò nướng, bạn sẽ 'há hốc mồm' với kết quả mà nó mang lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở các quốc gia khu vực châu Á, trong đó có cả Việt Nam thường sử dụng lá chuối để gói thịt khi nướng trực tiếp trên bếp than giúp chúng mềm và thơm. Nếu bạn sử dụng lò nướng để nướng gà hay thịt, hãy bỏ vào trong lò một vỏ chuối giúp thịt ngon hơn.

Bên cạnh đó, khi nấu dùng thịt để nấu canh, nếu bạn sợ chúng bị dai thì hãy bỏ một quả chuối đã được luộc chín vào trong nồi nấu sẽ giúp thịt mềm và ngon hơn.

Đánh bóng trang sức bạc

Những trang sức bạc sử dụng lâu ngày dễ bị xỉn màu, bạn có thể khắc phục bằng cách dùng vỏ chuối. Cách làm rất đơn giản, đầu tiên lấy sạch các sợi xơ còn dính ở bề mặt trong của vỏ chuối. Sau đó, nhẹ nhàng dùng vỏ chuối chà lên bề mặt trang sức hoặc dụng cụ bằng bạc. Cuối cùng, dùng khăn giấy mềm lau sạch lại lần cuối bạn sẽ bất ngờ với kết quả mà phương pháp này mang lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này để làm sạch các đồ dùng bằng da.

Giảm sưng tấy do vết muỗi đốt

Bỏ vỏ chuối vào trong lò nướng, bạn sẽ 'há hốc mồm' với kết quả mà nó mang lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những vết muỗi đốt khiến bạn bị sưng, ngứa gây khó chịu. Nếu không có những loại thuốc trị vết côn trùng cắn ngay bên cạnh, hãy sử dụng vỏ chuối ngay lập tức. Chà phần bên trong của vỏ chuối lên vết côn trùng cắn, phương pháp này sẽ giúp bạn giảm đau và sưng ngay lập tức.

Làm sạch nước

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, vỏ chuối có khả năng hấp thụ các chất độc có hại trong nước. Việc bạn cần làm chỉ là ngâm vỏ chuối vào trong nguồn nước bị nhiễm bẩn, để qua đêm thì nguồn nước sẽ trong lành trở lại. Nhưng để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, bạn không nên dùng nước này nể nấu ăn, vì nó chưa được sử lý bằng các công nghệ hiện đại nên không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe gia đình.

Trị mụn cóc

Bỏ vỏ chuối vào trong lò nướng, bạn sẽ 'há hốc mồm' với kết quả mà nó mang lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mụn cóc xuất hiện trên tay hay mặt sẽ khiến bạn khó chịu, trong dân gian có nhiều cách trị mụn cóc đơn giản từ giấm, tỏi hay lá tía tô nhưng gây đau đớn và để lại những vết sẹo xấu xí. Để khắc phục những khuyết điểm này, bạn có thể nghiền nát một quả chuối chín rồi dùng một phần vừa đủ để đắp lên vùng da có mụn cóc xuất hiện.

Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể sử dụng phần bên trong của vỏ chuối chà lên bề mặt mụn cóc cũng giúp hạn chế được tình trạng này. Phương pháp này vừa đơn giản, dễ làm lại không đau đớn.

 

 

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